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İşsiz kalanlara 2840 TL maaş ve 8 yerde destek

31.08.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi döneminde işçi çıkarmak yasaklanmıştı. İşçi çıkarılmaması için pek çok teşvik yapılsa da yasaklar kalkar kalkmaz pek çok işveren, işçi çıkarma yoluna gitti. İşsiz kalan vatandaşlara devletten 2840 TL maaş ve 8 alanda destek geldi.

İşsiz kalanlara 2840 TL maaş ve 8 yerde destek

2020 yılının mart ayından beri ülkemizde olan koronavirüs pek çok sektörü olumsuz etkiledi. Bu olumsuz durum ister istemez işçi çıkarmaya da neden oldu. İşçi çıkarma yasaklarının ardından işsiz kalan pek çok kişiye 2840 TL maaş ve 8 alanda destek verilecek. Ancak elbette bazı şartlar bulunuyor. İşte ayrıntılar…

İŞSİZ KALANLARA 6 AYLIK EN DÜŞÜK TOPLAM RAKAM 8 BİN 520 TL

Kendi isteği dışında, işinden olanlar için devlet kişinin uğradığı gelir kaybını belli bir süre ve belli bir ölçüde ödemektedir. Yapılan bu ödemeye ise ‘işsizlik maaşı’ deniyor. İşsizlik maaşının en düşük tutarı 1.420 TL, en yüksek de 2 bin 840 TL. Yani bu yıl içinde işsiz kalan bir çalışanın, 10 ayda alacağı para maksimum 28 bin 400 lira olacak. 6 ay en düşükten maaş alanın eline ise toplamda 8 bin 520 lira geçecek.

İŞSİZLİK MAAŞI PRİM GÜN SAYISINA GÖRE DEĞİŞİYOR

Adına en az 600 gün prim ödenene 6 ay, 900 gün prim ödenene 8 ay, 1080 gün prim ödenene 10 ay işsizlik maaşı bağlanıyor. Kısa çalışmada ve ücretsiz izinde geçen süreler, işsizlik maaşından düşülmüyor. İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra 30 gün içinde İşkur’a başvurmak şart. ‘iskur.gov.tr’ adresi ile e-Devlet üzerinden veya İşkur’a elden başvurulabilir.

İŞSİZ KALANLAR 8 AYRI ALANDAN FAYDALANMAK İÇİN HANGİ ŞARTLARI YERİNE GETİRMELİ?

Maaşın yanında 8 ayrı alandan yararlanmak için öncelikle İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak gerekiyor. Bunun yanında yaş sınırı da bulunuyor. Katılım için 15 yaşını doldurmak gerekiyor. Aranan diğer şartlar ise şöyle:

-Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak.

  • Aynı meslekte düzenlenen İşkur kursunu tamamlamamış olmak.

  • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak.

  • Emekli olmamak.

İŞSİZLERE SAĞLANAN 8 DESTEK NEDİR?

Devlet işsizlere 2 bin 840 lira maaşın yanı sıra Türkiye’nin her ilinde İşkur aracılığıyla uygulamalı ücretsiz mesleki eğitim programları ve iş garantili kurs imkanı da sunuyor. Üstelik günlük harçlık da ödeniyor. İşte sağlanan 8 destek…

1-İŞBAŞI EĞİTİM: İşkur’a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. Tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabiliyor.

2-GÜNLÜK HARÇLIK: İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor. İş arayan statüsündeki vatandaşlara günlük 108.68 lira ödenirken bu rakam öğrenciler için 81.51 lira, işsizlik ödeneği alanlara 54.34 lira olarak uygulanıyor. Ödeme, geleceğin meslekleri eğitim programında ise 115 liraya ulaşıyor. Hem işsizlik maaşı alıp hem de programa katılan bir kişinin ayda 1.412 lira da harçlığı oluyor. Böylece işsizin aylık geliri 4 bin 252 liraya kadar çıkabiliyor.

3-MESLEK EĞİTİM: Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 45 lira ödeniyor. İstihdam garantisiz mesleki eğitim kursuna katılanlara günlük 35 lira harçlık var. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 70 lira veriliyor.

4-KREŞ YARDIMI: Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteği (kreş yardımı) yapılıyor.

5-KADINA KATKI: ‘İşte Anne Projesi’ kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan ve akabinde istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 110 lira zaruri gider ödemesi var.

6-TOPLUM YARARINA PROGRAM: İşkur aracılığıyla düzenlenen bu programla, işsizlerin gelir elde etmesi sağlanıyor. Asgari ücret (2021 için net 2 bin 825 lira) kadar ödeme yapılıyor.

7-BEDAVA SAĞLIK: İşsizlik ödeneği alan ya da işbaşı eğitim programlarına katılan işsizlerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim giderleri devlet tarafından karşılanıyor. Bu süreçte işsizin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabiliyor.

8-DANIŞMANLIK: İşkur, işsizlere danışmanlık hizmeti de veriyor. İş ve meslek danışmanları, işsizlerin istihdamı için destek sağlıyor. Bunun için ilave bir ücret de alınmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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