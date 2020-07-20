İşsiz kalanlara aylık 2.350 TL destek! Şartları sağlayanlar hemen almaya başlıyor...

İşini kaybedenlere geçici de olsa ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri konusunda destek olan işsizlik maaşı, çeşitli şartlar dahilinde verildiği için "Ne kadar işsizlik maaşı alabilirim?" ya da "İşsizlik maaşının koşulları nelerdir?" gibi soruları akla getirebiliyor. İşini kaybeden kişinin geçmişte aldığı maaşa göre belirlenen işsizlik maaşı, bu nedenden dolayı herkes için aynı tutarda olmayabiliyor. Siz de güncel işsizlik maaşı miktarlarını ve şartlarını öğrenebilir, böylece koşullara uyuyorsanız başvuru yapabilirsiniz.
Her yıl alt ve üst limiti yenilenen işsizlik maaşı miktarı, çalışırken alınan maaştan düşük olsa da tekrar iş bulana kadar geçen sürede işsiz kalanların temel masraflarını ödeyebilmeleri için büyük ölçüde yardımcı oluyor. 2020 yılı itibarıyla en düşük işsizlik maaşı miktarı 1.177 TL, en yüksek işsizlik maaşı miktarı ise 2.354 TL olarak kabul ediliyor. Bu nedenle kişinin çalışırken aldığı maaşa göre değişen işsizlik maaşında maksimum tutar, geçmişteki maaş oranı ne kadar yüksek olursa olsun 2.354 TL'yi geçmiyor veya ne kadar düşük olursa olsun 1.177 TL altına inmiyor.
Öncelikle kendi isteğiniz veya kusurunuz nedeniyle işinizi kaybetmemiş olmanız gerekiyor. Hizmet akdi sona ermeden önceki 120 gün içinde hizmet akdine tabi olmanız da diğer bir şartı oluşturuyor. Aynı zamanda işsiz kalmadan önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmanız da diğer şartlar arasında yer alıyor. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak da işsizlik maaşı bakımından kayıp yaşamamanız için önemli sayılıyor.
Normal şartlarda işsizlik maaşı başvurusu yalnızca İŞKUR birimlerinden yapılabiliyorken Covid-19 salgını nedeniyle artık iskur.gov.tr aracılığıyla internet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Bunun için İŞKUR'un resmi internet sitesindeki "İşsizlik Ödeneği Başvurusu" seçeneğine tıklamalı, ardından karşınıza çıkan formun altındaki kutucuğu işaretleyip, gerekli bilgileri doldurarak "İlerle" butonunu seçmelisiniz. "Kaydet" kısmından da başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz. Son olarak tüm adımları eksiksiz ve doğru şekilde gerçekleştirdiğinizde ise telefonunuza bilgilendirme mesajı geliyor.
Tıpkı başvuru sürecinde olduğu gibi Covid-19 sebebiyle işsizlik maaşının ödenme aşamasında da bazı değişiklikler söz konusu. Örneğin; önceki dönemlerde sadece PTT şubelerinden alınabilen işsizlik ödemeleri, artık PTT tarafından telefonunuza gönderilen form linki aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor. Böylece herhangi bir PTT şubesine gitmeden işsizlik maaşınız belirttiğiniz banka hesabına gönderiliyor.
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