İşsiz kalanlara aylık 2.350 TL destek! Şartları sağlayanlar hemen almaya başlıyor...

İşini kaybedenlere geçici de olsa ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri konusunda destek olan işsizlik maaşı, çeşitli şartlar dahilinde verildiği için "Ne kadar işsizlik maaşı alabilirim?" ya da "İşsizlik maaşının koşulları nelerdir?" gibi soruları akla getirebiliyor. İşini kaybeden kişinin geçmişte aldığı maaşa göre belirlenen işsizlik maaşı, bu nedenden dolayı herkes için aynı tutarda olmayabiliyor. Siz de güncel işsizlik maaşı miktarlarını ve şartlarını öğrenebilir, böylece koşullara uyuyorsanız başvuru yapabilirsiniz.

GÜNCEL İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Her yıl alt ve üst limiti yenilenen işsizlik maaşı miktarı, çalışırken alınan maaştan düşük olsa da tekrar iş bulana kadar geçen sürede işsiz kalanların temel masraflarını ödeyebilmeleri için büyük ölçüde yardımcı oluyor. 2020 yılı itibarıyla en düşük işsizlik maaşı miktarı 1.177 TL, en yüksek işsizlik maaşı miktarı ise 2.354 TL olarak kabul ediliyor. Bu nedenle kişinin çalışırken aldığı maaşa göre değişen işsizlik maaşında maksimum tutar, geçmişteki maaş oranı ne kadar yüksek olursa olsun 2.354 TL'yi geçmiyor veya ne kadar düşük olursa olsun 1.177 TL altına inmiyor.