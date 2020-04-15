İşsiz kalanlara devletten maaş desteği müjdesi! Aylık 2336 TL!

Ülkemizde istihdam politikalarını belirlenmesi ve düzenlenmesi ile işsizlikle etkin bir mücadele geliştirmek için kurulan İŞKUR, yeni bir iş bulana kadar gelirini kaybeden vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Etkin mücadele kapsamında belirlenen şartları yerine getiren vatandaşlara işsiz kaldıkları dönem için ödeme yapılır.
Sigortalı olarak çalışma hayatını devam ettiren vatandaşların kendi istek ve arzusu dışında sözleşmelerinin feshedilmesi halinde belirli süre ve miktarda işsizlik ödeneği verilir. İşsizlik ödeneğinin şartları ve kapsamı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından belirlenmiştir. İşsizlik ödeneğinin süresi ve miktarı ise; sigortalı olarak çalışılan süre üzerinden hesaplanır. İşsizlik maaşı nedir? Nasıl alınır? Şartları nelerdir? İşte, işsizlik maaşına dair merak edilen bütün detaylar...
İşsizlik maaşı, yasada belirtilen şartları taşıyanlara işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemeyi ifade eder. İşsizlik ödeneği şartlarını yerine getirip maaş almaya hak kazananlara genel sağlık sigortası primleri, yeni bir iş bulma ve meslek geliştirme, edindirme ile yetiştirme eğitimi hizmetleri sunulur. Verilen bu hizmetlerin genel amacı; işsiz kalan vatandaşlara, kendilerine uygun yeni bir iş bulması için destek olmak ve bu iş arama sürecinde kişilere gelir sağlamaktır.
İşsizlik maaşından yararlanmak için sigortalı olarak çalışan kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekir.
Kişinin hizmet akdinin feshedilmesinden önceki son 120 günlük dönem içinde sigortalı olarak SGK'ya bildirilmesi şarttır.
Hizmet akdinin feshedilmesinden önceki son 3 yıllık dönem içinde en az 600 prim günü ile işsizlik sigortasının kişinin adına SGK'ya ödenmesi mecburidir.
İşsizlik maaşından yararlanmak için hizmet akdinin feshedilmesinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR üzerinden resmi başvuruların iletilmesi gerekir. Başvurular kişilerin ikamet adresine en yakın İŞKUR birimlerinden bizzat; İŞKUR'un e-şube hizmeti aracılığıyla ise online olarak gerçekleştirilir.
İşsizlik ödeneği alan vatandaşların yeni bir iş için çalışmaya hazır durumda olması gerekir. İşsizlik ödeneği başvurusu sırasında iş arayan kaydı yapılır ya da mevcut olan kayıt güncellenir. İşsizlere özel olarak tahsis edilen danışmanlar aracılığıyla işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerinin alınması süreci başlatılır.
İşsizlik ödeneğinin süresi sigortalı olarak çalışan vatandaşların verdiği hizmet süresi ile değerlendirilir. Hizmet akdinin feshedilmesinden önceki son 3 yıllık hizmet süresi işsizlik ödeneğinin süresini doğrudan belirler.
600 günlük sigortalı olarak çalışma hali ve işsizlik sigortası prim ödemesi şartlarını yerine getirenler 180 gün,
900 günlük sigortalı olarak çalışma hali ve işsizlik sigortası prim ödemesi şartlarını yerine getirenler 240 gün,
1080 günlük sigortalı olarak çalışma hali ve işsizlik sigortası prim ödemesi şartlarını yerine getirenler 300 gün süre ile işsizlik maaşı alabilirler.
İşsizlik maaşı sigortalının son 4 aylık kazancı üzerinden hesaplanır. İşsizlik maaşının asgari ücretin brüt miktarının yüzde 80'inini geçmemesi şarttır. İşsizlik maaşı için damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmaz.
Son 4 aylık dönemde asgari ücretle çalışan bir kişiye 1.168,27 TL,
Son 4 aylık dönemde 3.500 TL ücretle çalışan bir kişiye 1.389.37 TL,
Son 4 aylık dönemde 6.000 TL ücretle çalışan bir kişiye 2.336,53 TL ödenir.
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