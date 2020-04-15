İşsiz kalanlara devletten maaş desteği müjdesi! Aylık 2336 TL!

Ülkemizde istihdam politikalarını belirlenmesi ve düzenlenmesi ile işsizlikle etkin bir mücadele geliştirmek için kurulan İŞKUR, yeni bir iş bulana kadar gelirini kaybeden vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Etkin mücadele kapsamında belirlenen şartları yerine getiren vatandaşlara işsiz kaldıkları dönem için ödeme yapılır.

Sigortalı olarak çalışma hayatını devam ettiren vatandaşların kendi istek ve arzusu dışında sözleşmelerinin feshedilmesi halinde belirli süre ve miktarda işsizlik ödeneği verilir. İşsizlik ödeneğinin şartları ve kapsamı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından belirlenmiştir. İşsizlik ödeneğinin süresi ve miktarı ise; sigortalı olarak çalışılan süre üzerinden hesaplanır. İşsizlik maaşı nedir? Nasıl alınır? Şartları nelerdir? İşte, işsizlik maaşına dair merak edilen bütün detaylar...

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

İşsizlik maaşı, yasada belirtilen şartları taşıyanlara işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemeyi ifade eder. İşsizlik ödeneği şartlarını yerine getirip maaş almaya hak kazananlara genel sağlık sigortası primleri, yeni bir iş bulma ve meslek geliştirme, edindirme ile yetiştirme eğitimi hizmetleri sunulur. Verilen bu hizmetlerin genel amacı; işsiz kalan vatandaşlara, kendilerine uygun yeni bir iş bulması için destek olmak ve bu iş arama sürecinde kişilere gelir sağlamaktır.