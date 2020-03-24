İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

Sigortalı olan kişinin son üç yıl içinde en az 600 gün ile işsizlik sigortası prim ödemesinin yapılmış olması şarttır.

Sigortalı olarak çalışan kişinin işsiz kalmasından önceki son 120 gün içinde hizmet akdine tabi olması (sigorta primlerinin ödenmesi ve sigortalılık halinin tescillenmesi) şarttır.

Kişinin kendi arzusu veya kusuru dışında işsiz kalması gerekir.

İşsiz kalan vatandaşların belirlenen süre kapsamında ihtiyaçlarını karşılamasına olanak veren işsizlik ödeneğine dair şartlar ilgili kurum tarafından belirlenmiştir. Vatandaşların belirlenen şartlara uymaması halinde verilen maaştan yararlanması söz konusu değildir.

İşsizlik ödeneği adı verilen işsizlik maaşı çeşitli nedenlerle işinden ayrılmak zorunda kalan kişilere belirlenen koşulları yerine getirmeleri durumunda gelirsiz kaldıkları dönem için belirli bir süre ve miktarda yapılan maaşı kapsar. İşsizlik ödemesi için kişilerin c’a başvurması gerekir. İşsizlik maaşının verilmesine ilişkin olumlu ya da olumsuz karar aynı şekilde bu kurum tarafından karar verilir.

İşsizlik ödeneğinden yararlananlar, kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemelerde yasal faiz uygulamasıyla beraber maaş alan vatandaştan iadesi beklenir. İşsizlik Ödeneği Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Nereye Gerçekleştirilir?

İşsizlik ödeneğinin alındığı süre içinde; ikamet adresinin değişmesi, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması, yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması, silahaltına alınması, yurtdışına çıkılması, bir işte çalışmaya başlanması veya mahkeme kararıyla işe iade edilmesi hallerinde durumun 15 gün içinde en yakın İŞKUR şubesine haber verilmesi gerekir.

İşsizlik ödeneğinde damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesintiye tabii tutulmaz. Aynı zamanda nafaka borçları dışında da haciz ve başkasına devredilmesi söz konusu değildir.

İşsizlik ödeneği almaya hak kazanlara; Genel Sağlık Sigortası Primleri, yeni bir iş bulma, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimine dair hizmetler sunulur.

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için kişinin işsiz kalmasından sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR şubesine giderek bizzat ya da İŞKUR’un resmi web sitesi üzerinden online olarak başvurularını tamamlayabilirler.

Kişinin işten ayrılmasından sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurması gerekir. Başvuru için vatandaşlara iki farklı yol sunulmuştur. Bunlardan ilki, en yakın İŞKUR şubesini ziyaret ederek şahsen başvuruda bulunmak; diğeri ise İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden online olarak başvuruyu gerçekleştirmektir.

Ne Kadar Süre İle İşsizlik Maaşı Alınabilir?

En düşük işsizlik maaşı 1.177 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 2.354 TL şeklinde belirlenmiştir ve sigortalı olarak çalışılan süre ile prim ödemesine göre maaşın ödenme süresi şekillendirilmiştir:

600 gün sigortalı olarak çalışan ve bu süre kadar işsizlik sigortası primi ödemesi olan işsizlere 180 gün

900 gün sigortalı olarak çalışan ve bu süre kadar işsizlik sigortası primi ödemesi olan işsizlere 240 gün

1080 gün sigortalı olarak çalışan ve bu süre kadar işsizlik sigortası primi ödemesi olan işsizlere 300 gün maaş ödemesi yapılır.



