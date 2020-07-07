İşsizler ve sigortası olmayanlar dikkat! Emeklilik fırsatını kaçırmayın...

Hakkında çok fazla detay bilinmeyen isteğe bağlı sigortalılık bazı şartlar altında diğer kurumlara kıyasla yararlı olabiliyor. Yoğun çalışma temposuna uymak istemeyen çalışanların genellikle tercih ettiği bir sistem olarak görülüyor. İsteğe bağlı olarak priminizi düzgün yatırmanız sonucunda sigortaya tabi olabiliyorsunuz. Tüm hatlarıyla isteğe bağlı sigortalılık konusunu yakından inceleyelim...
İsteğe bağlı sigortalılık, zorunlu çalışma koşullarına uyamayan çalışanların tabi oldukları bir sigorta çeşididir. Yoğun iş temposuna uyum sağlayamadığı için zorunlu sigortalılık kapsamına girilemiyor. Zorunlu sigortalılık bünyesine girmek için aranan şartlar eğer taşınmıyorsa, çalışan isteğe bağlı sigortalılığa kendi isteğiyle girebiliyor. Buna ek olarak, eğer çalışan 30 günden daha az çalışıyorsa ya da tam gün çalışmıyorsa yine isteğe bağlı sigortalılık karşısına çıkıyor.
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Sigorta sahipleri primlerine ne kadar ödeme yapılacağını kendileri belirleyebiliyor. İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Belgesi'nde prim tutarlarını değiştirebiliyor. Eğer ödemeniz gereken prim tutarları bu belgede belirtilmemişse primleriniz alt sınırdan baz alınıyor. Siz bu prim tutarlarını azaltmak ya da yükseltmek isterseniz ilgili kurumlara isteklerinizi belirttikten sonra değişiklikler gerçekleştirebiliyorsunuz.
Sigorta sahibi bazı şartları karşıladıktan ve yerine getirdikten sonra emekliliğe hak kazanabilir. Bu şartlar aşağıdaki gibidir.
Sigortanızın ilk giriş tarihi 08.09.1999 günü ve öncesiyse 10 yıllık sigorta süresi ve 3600 gün prim ödeyerek emekliliğe kavuşabilirsiniz.
Eğer ilk girişiniz 08.09.1999 ile 30.04.2008 arasındaysa yaş düzeyinden emeklilik için 25 yıllık sigorta süresi, 60 yaş ve 4500 gün prim ödemesi olarak emekliliğiniz belirlenir.
İlk sigorta girişiniz 30.04.2008 tarihi ve sonrasıysa yine yaş düzeyinden emeklilik için 63 yaş esas alınıyor ve 5400 gün prim ödenmesi isteniyor.
Ev hanımlarının 9000 gün süre ile prim ödemesi durumunda emeklilik hakkını kazanabileceği belirtiliyor.
İsteğe bağlı BAĞ-KUR kapsamında çalışanlar, 7200 gün prim ödemesi halinde emekliliğini elde edebiliyor.
İsteğe bağlı sigorta sahiplerinin vefatı durumunda birinci dereceden akrabaları için hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanıyor. Aylığın tutarı, 9000 gün prim ödemiş sayılarak hesaplanıyor.
İlk kez bu uygulamaya katılmak için ikametgahın bulunduğu ilde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine ya da Sosyal Güvenlik Merkezlerine, İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi ile başvurmak gerekiyor. Ayrıca isteğe bağlı sigortalılığı yeniletmek için talep dilekçesiyle aynı kurumlara başvurmanız yeterli oluyor.
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