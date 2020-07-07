İşsizler ve sigortası olmayanlar dikkat! Emeklilik fırsatını kaçırmayın...

Hakkında çok fazla detay bilinmeyen isteğe bağlı sigortalılık bazı şartlar altında diğer kurumlara kıyasla yararlı olabiliyor. Yoğun çalışma temposuna uymak istemeyen çalışanların genellikle tercih ettiği bir sistem olarak görülüyor. İsteğe bağlı olarak priminizi düzgün yatırmanız sonucunda sigortaya tabi olabiliyorsunuz. Tüm hatlarıyla isteğe bağlı sigortalılık konusunu yakından inceleyelim...

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK NEDİR?

İsteğe bağlı sigortalılık, zorunlu çalışma koşullarına uyamayan çalışanların tabi oldukları bir sigorta çeşididir. Yoğun iş temposuna uyum sağlayamadığı için zorunlu sigortalılık kapsamına girilemiyor. Zorunlu sigortalılık bünyesine girmek için aranan şartlar eğer taşınmıyorsa, çalışan isteğe bağlı sigortalılığa kendi isteğiyle girebiliyor. Buna ek olarak, eğer çalışan 30 günden daha az çalışıyorsa ya da tam gün çalışmıyorsa yine isteğe bağlı sigortalılık karşısına çıkıyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR HANGİ PRİMLERİ ÖDERLER?

Malullük sigortası primi

Yaşlılık sigortası primi

Ölüm sigortası primi

Genel sağlık sigortası primi

Sigorta sahipleri primlerine ne kadar ödeme yapılacağını kendileri belirleyebiliyor. İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Belgesi'nde prim tutarlarını değiştirebiliyor. Eğer ödemeniz gereken prim tutarları bu belgede belirtilmemişse primleriniz alt sınırdan baz alınıyor. Siz bu prim tutarlarını azaltmak ya da yükseltmek isterseniz ilgili kurumlara isteklerinizi belirttikten sonra değişiklikler gerçekleştirebiliyorsunuz.