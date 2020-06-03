İşsizlere maaş desteği! 2300 TL'ye varan maaşa başvuru yapmak için...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işsizlere destek olmak için kesenin ağzını açtı. Ülkemizde iş politikalarının belirlenmesi ve istihdamın korunması için projeler geliştiren İŞKUR, işsiz kalan vatandaşları da yalnız bırakmıyor. İşsizlik sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için İŞKUR aracılığıyla işsizlik ödemesi yapılıyor. Kişilerin işsizlik maaşını alabilmesi için belirlenen koşulları yerine getirmesi şarttır. Peki işsizlik ödeneği nedir? İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları nelerdir? İşsizlik maaşına başvuru nasıl yapılır? İşte karşınızda işsiz vatandaşlara can suyu olacak maaşın detayları...
İşsizlik maaşı, vatandaşların iş arama sürecinde maddi destek sağlamak amacıyla belirli süre ve miktarda yapılan bir ödemeyi ifade eder. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için İŞKUR tarafından şartlar belirlenmiştir.
İşçilerin kendi isteği ve kusuru dışından işsiz kalması gerekir. Başka bir ifadeyle iş akdinin işveren tarafından sonlandırılması şarttır.
Kişinin işten ayrılmadan önceki son 120 gün dahil olmak üzere işçinin Sosyal Güvenlik Kurumuna sigortalı olarak bildirilmesi gerekir.
Sigortalı işçinin sözleşmesinin sona erdirilmesinden önceki üç yıl içinde en az 600 gün kişinin adına işsizlik sigortası primi ödenmelidir.
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde vatandaşların başvurularını İŞKUR'a şahsen ya da online olarak iletmesi gerekir. Şahsen başvurular sırasında vatandaşların kendilerine en yakın İŞKUR birimine gitmesi yeterli olur. Online başvurular için ise vatandaşların İŞKUR'un kurumsal web sitesi üzerinden iş arayan kaydını oluşturması gereklidir. Sisteme giriş yaptıktan sonra işsizlerin maaş alabilmesi için başvuru sayfası açılır. Kişilerin mücbir sebepler dışında 30 gün içinde işsizlik maaşına başvurulmaması durumunda başvuruda geciktirilen süre toplam hak sahipliğinden düşürülür.
İşsizlik ödeneği işsiz kalınan süreyi kapsayacak şekilde belirli bir zaman diliminde verilir. İşsizlik ödeneğinin süresinin belirlenmesinde hizmet akdinin sona erdirilmesinden önceki üç yıl içinde çalışılan süre ve prim miktarı belirleyici olur.
600 gün sigortalı olarak çalışan ve adına işsizlik primi ödenen vatandaşlara 180 gün,
900 gün sigortalı olarak çalışan ve adına işsizlik primi ödenen vatandaşlara 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışan ve adına işsizlik primi ödenen vatandaşlara 300 gün işsizlik ödeneği verilir.
İşsizlik ödeneğinin miktarının belirlenmesinde kişilerin brüt maaşı belirleyici olur. Son 4 aylık prime esas kazancın ortalamasına göre ödenecek işsizlik maaşının miktarı hesaplanır. Buna göre; hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'inini geçemez.
Son 4 ay boyunca asgari ücretle çalışan bir işsize 1.168,27 TL
Son 4 ay boyunca 3.500 TL maaş ile çalışan bir işsize 1.389,37 TL
Son 4 ay boyunca 6.000 TL maaş ile çalışan bir işsize 2.336,53 TL işsizlik ödeneği verilir.
İşsizlik ödeneğinde damga vergisi hariç olmak üzere herhangi bir kesinti yapılmaz. Nafaka borçlarının dışında haczedilmez veya başkasına devredilmez.
İşsizlik ödeneğinin alındığı sırada; ikamet adresinin değişmesi, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması, silahaltına alınmak, yurtdışına çıkmak, bir işte çalışmaya başlama hallerinde 15 gün içinde durum, en yakın İŞKUR birimi veya ALO 170'e bildirilmelidir.
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