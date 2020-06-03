FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İşsizlere maaş desteği! 2300 TL'ye varan maaşa başvuru yapmak için...

İşsizlere maaş desteği! 2300 TL'ye varan maaşa başvuru yapmak için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.06.2020 11:49 | Son Güncelleme

Kronikleşen işsizlik problemine koronavirüsün de eklenmesiyle vatandaşlar maddi açıdan sıkıntılar yaşamaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Nisan ayında yapılan açıklamada işverenlerin işten çıkarma yapmasına yasak getirilmişti. Önceki dönemlerde işten çıkarılan vatandaşlar ise işsizlik maaşına dair araştırmalarını hızlandırdı.

İşsizlere maaş desteği! 2300 TL'ye varan maaşa başvuru yapmak için...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işsizlere destek olmak için kesenin ağzını açtı. Ülkemizde iş politikalarının belirlenmesi ve istihdamın korunması için projeler geliştiren İŞKUR, işsiz kalan vatandaşları da yalnız bırakmıyor. İşsizlik sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için İŞKUR aracılığıyla işsizlik ödemesi yapılıyor. Kişilerin işsizlik maaşını alabilmesi için belirlenen koşulları yerine getirmesi şarttır. Peki işsizlik ödeneği nedir? İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları nelerdir? İşsizlik maaşına başvuru nasıl yapılır? İşte karşınızda işsiz vatandaşlara can suyu olacak maaşın detayları...

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

İşsizlik maaşı, vatandaşların iş arama sürecinde maddi destek sağlamak amacıyla belirli süre ve miktarda yapılan bir ödemeyi ifade eder. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için İŞKUR tarafından şartlar belirlenmiştir.

İşçilerin kendi isteği ve kusuru dışından işsiz kalması gerekir. Başka bir ifadeyle iş akdinin işveren tarafından sonlandırılması şarttır.
Kişinin işten ayrılmadan önceki son 120 gün dahil olmak üzere işçinin Sosyal Güvenlik Kurumuna sigortalı olarak bildirilmesi gerekir.
Sigortalı işçinin sözleşmesinin sona erdirilmesinden önceki üç yıl içinde en az 600 gün kişinin adına işsizlik sigortası primi ödenmelidir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde vatandaşların başvurularını İŞKUR'a şahsen ya da online olarak iletmesi gerekir. Şahsen başvurular sırasında vatandaşların kendilerine en yakın İŞKUR birimine gitmesi yeterli olur. Online başvurular için ise vatandaşların İŞKUR'un kurumsal web sitesi üzerinden iş arayan kaydını oluşturması gereklidir. Sisteme giriş yaptıktan sonra işsizlerin maaş alabilmesi için başvuru sayfası açılır. Kişilerin mücbir sebepler dışında 30 gün içinde işsizlik maaşına başvurulmaması durumunda başvuruda geciktirilen süre toplam hak sahipliğinden düşürülür.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR SÜREYLE VERİLİR?

İşsizlik ödeneği işsiz kalınan süreyi kapsayacak şekilde belirli bir zaman diliminde verilir. İşsizlik ödeneğinin süresinin belirlenmesinde hizmet akdinin sona erdirilmesinden önceki üç yıl içinde çalışılan süre ve prim miktarı belirleyici olur.

600 gün sigortalı olarak çalışan ve adına işsizlik primi ödenen vatandaşlara 180 gün,
900 gün sigortalı olarak çalışan ve adına işsizlik primi ödenen vatandaşlara 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışan ve adına işsizlik primi ödenen vatandaşlara 300 gün işsizlik ödeneği verilir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE KADARDIR?

İşsizlik ödeneğinin miktarının belirlenmesinde kişilerin brüt maaşı belirleyici olur. Son 4 aylık prime esas kazancın ortalamasına göre ödenecek işsizlik maaşının miktarı hesaplanır. Buna göre; hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'inini geçemez.

Son 4 ay boyunca asgari ücretle çalışan bir işsize 1.168,27 TL
Son 4 ay boyunca 3.500 TL maaş ile çalışan bir işsize 1.389,37 TL
Son 4 ay boyunca 6.000 TL maaş ile çalışan bir işsize 2.336,53 TL işsizlik ödeneği verilir.
İşsizlik ödeneğinde damga vergisi hariç olmak üzere herhangi bir kesinti yapılmaz. Nafaka borçlarının dışında haczedilmez veya başkasına devredilmez.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALIRKEN YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

İşsizlik ödeneğinin alındığı sırada; ikamet adresinin değişmesi, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması, silahaltına alınmak, yurtdışına çıkmak, bir işte çalışmaya başlama hallerinde 15 gün içinde durum, en yakın İŞKUR birimi veya ALO 170'e bildirilmelidir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı
İşte mayıs ayının zam şampiyonuİşte mayıs ayının zam şampiyonu
Kadınlarda 6, erkeklerde 2 yıl erken emeklilik...Kadınlarda 6, erkeklerde 2 yıl erken emeklilik...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar ne olacak?

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar ne olacak?

Altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarında son durum...

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Kamuda mesai saatleri düzenlemesi

Kamuda mesai saatleri düzenlemesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuk başına 600 TL'ye varan ödeme! Destekten yararlanmak için...

Çocuk başına 600 TL'ye varan ödeme!

Altın fiyatları ile ilgili önemli tahmin

Altın fiyatları ile ilgili önemli tahmin

Mayısta fiyatı en fazla artan ürün çilek, en çok düşen sivri biber

İşte mayıs ayının zam şampiyonu

Haziran ayı kira artış oranı belli oldu

Haziran ayı kira artış oranı belli oldu

Son dakika... Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kurbanlık fiyatları ’yüzde 8’ oranında artabilir

Kurbanlık fiyatları ’yüzde 8’ oranında artabilir

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.