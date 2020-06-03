İşsizlere maaş desteği! 2300 TL'ye varan maaşa başvuru yapmak için...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işsizlere destek olmak için kesenin ağzını açtı. Ülkemizde iş politikalarının belirlenmesi ve istihdamın korunması için projeler geliştiren İŞKUR, işsiz kalan vatandaşları da yalnız bırakmıyor. İşsizlik sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için İŞKUR aracılığıyla işsizlik ödemesi yapılıyor. Kişilerin işsizlik maaşını alabilmesi için belirlenen koşulları yerine getirmesi şarttır. Peki işsizlik ödeneği nedir? İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları nelerdir? İşsizlik maaşına başvuru nasıl yapılır? İşte karşınızda işsiz vatandaşlara can suyu olacak maaşın detayları...

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

İşsizlik maaşı, vatandaşların iş arama sürecinde maddi destek sağlamak amacıyla belirli süre ve miktarda yapılan bir ödemeyi ifade eder. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için İŞKUR tarafından şartlar belirlenmiştir.

İşçilerin kendi isteği ve kusuru dışından işsiz kalması gerekir. Başka bir ifadeyle iş akdinin işveren tarafından sonlandırılması şarttır.

Kişinin işten ayrılmadan önceki son 120 gün dahil olmak üzere işçinin Sosyal Güvenlik Kurumuna sigortalı olarak bildirilmesi gerekir.

Sigortalı işçinin sözleşmesinin sona erdirilmesinden önceki üç yıl içinde en az 600 gün kişinin adına işsizlik sigortası primi ödenmelidir.