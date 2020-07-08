İşsizlere müjde! Devletten yeni iş programı! Asgari ücret ile...

TYP kapsamında işe başlamak için herhangi bir sınava girmek gerekmiyor. TYP'ye başvuran adaylar iş bulmakta güçlük çeken toplum kesimlerine öncelik verilecek şekilde listeleniyor ve istihdam alanına göre belirlenen adil bir seçim yöntemi ile programa dahil ediliyor. TYP’ye katılımcı arandığına dair ilanlar ise belli dönemlerde İŞKUR’un sitesi üzerinden yayınlanıyor. Peki TYP’ye dahil olmak için gereken şartlar nelerdir?

TYP HAKKINDAKİ DETAYLAR

İşsizlikle mücadele etmek için açılan programların en önemlilerinden biri olan TYP, bu alanda kısa zamanda önemli bir rol üstlendi. TYP'ye başvuranlar tek bir iş alanında değil kamu yararı için faaliyet gösteren farklı iş kollarında istihdam ediliyor. TYP'ye başvuranlar ağırlıklı olarak -özellikle MEB’e bağlı devlet okullarında- bakım, onarım, tadilat, temizlik, vadi ve dere ıslahı, restorasyon, ağaçlandırma, park ve bahçe düzenlemesi ve kamusal altyapının yenilenmesi gibi alanlarda asgari ücret karşılığı istihdam ediliyor.

Farklı iş alanlarının ortak özelliği ise toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi olarak göze çarpıyor. Böylece TYP sadece işsizliğin azalmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sağladığı istihdamı yine toplum yararına faaliyetler yapmak için kullanıyor. Programa katılımcı seçilirken özel istihdam politikası gerektiren toplum kesimlerine öncelik verildiği için ihtiyaç duyan toplum kesimlerine de yeni iş sahaları açılmış oluyor. Ayrıca TYP'deki dokuzuncu ayı dolan kişiler belirli şartları sağlamak koşulu ile programa tekrar başvurabiliyor. Bu sayede TYP kısa süreli bir gelir kaynağı olmanın ötesine geçiyor ve katılımcılara tecrübe kazandıkları alanda yeni işler bulmak için fırsatlar doğuyor. Peki TYP'ye başvuru şartları, seçilme koşulları, çalışma saatleri ve seçilenlerin sorumlulukları ile hakları nelerdir?