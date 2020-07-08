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İşsizlere müjde! Devletten yeni iş programı! Asgari ücret ile...

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.07.2020 15:30 | Son Güncelleme

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istihdama destek sağlamak ve işsizliği azaltmak adına programlar açarak bu alanda öncü olmaya devam ediyor. İŞKUR'un en çok talep gören programlardan biri olan Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesince vatandaşlara 9 ay boyunca asgari ücret ve sigorta ile iş imkanı veriliyor.

İşsizlere müjde! Devletten yeni iş programı! Asgari ücret ile...

TYP kapsamında işe başlamak için herhangi bir sınava girmek gerekmiyor. TYP'ye başvuran adaylar iş bulmakta güçlük çeken toplum kesimlerine öncelik verilecek şekilde listeleniyor ve istihdam alanına göre belirlenen adil bir seçim yöntemi ile programa dahil ediliyor. TYP’ye katılımcı arandığına dair ilanlar ise belli dönemlerde İŞKUR’un sitesi üzerinden yayınlanıyor. Peki TYP’ye dahil olmak için gereken şartlar nelerdir?

TYP HAKKINDAKİ DETAYLAR

İşsizlikle mücadele etmek için açılan programların en önemlilerinden biri olan TYP, bu alanda kısa zamanda önemli bir rol üstlendi. TYP'ye başvuranlar tek bir iş alanında değil kamu yararı için faaliyet gösteren farklı iş kollarında istihdam ediliyor. TYP'ye başvuranlar ağırlıklı olarak -özellikle MEB’e bağlı devlet okullarında- bakım, onarım, tadilat, temizlik, vadi ve dere ıslahı, restorasyon, ağaçlandırma, park ve bahçe düzenlemesi ve kamusal altyapının yenilenmesi gibi alanlarda asgari ücret karşılığı istihdam ediliyor.

Farklı iş alanlarının ortak özelliği ise toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi olarak göze çarpıyor. Böylece TYP sadece işsizliğin azalmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sağladığı istihdamı yine toplum yararına faaliyetler yapmak için kullanıyor. Programa katılımcı seçilirken özel istihdam politikası gerektiren toplum kesimlerine öncelik verildiği için ihtiyaç duyan toplum kesimlerine de yeni iş sahaları açılmış oluyor. Ayrıca TYP'deki dokuzuncu ayı dolan kişiler belirli şartları sağlamak koşulu ile programa tekrar başvurabiliyor. Bu sayede TYP kısa süreli bir gelir kaynağı olmanın ötesine geçiyor ve katılımcılara tecrübe kazandıkları alanda yeni işler bulmak için fırsatlar doğuyor. Peki TYP'ye başvuru şartları, seçilme koşulları, çalışma saatleri ve seçilenlerin sorumlulukları ile hakları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

18 yaşını doldurmak
İŞKUR'a kayıtlı bir işsiz olmak
Emekli ve malul aylığı almamak
Öğrenci olmamak (Açık lise ve açıköğretim harici)

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLİR?

İl Müdürlükleri istihdam alanına göre noter kurası, liste veya iki yöntemin karışımını seçer. İş bulmakta zorlanan gruplar Birinci Liste'ye alınır. Onlar işe başladıktan sonra İkinci Liste'dekiler değerlendirilir. Birinci Liste'dekiler arasında öncelik sıralaması bulunmaz, gruplar şunlardır:

Kadınlar
Engelliler
Eski hükümlüler
35 yaş üstü kişiler
Terörle mücadelede malul sayılmayacak biçimde yaralananlar

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NEDİR?

Haftalık çalışma süresi 45 saattir.

TEKRAR YARARLANILABİLİR Mİ?

9 ayın bitiminde 3 ay bekledikten sonra yeniden başvurabilirsiniz. TYP'den en fazla 24 ay yararlanabilirsiniz.

İZİN KULLANILABİLİR Mİ?

Devam zorunludur ancak İŞKUR ve kurumdan onay alırsanız 14 gün ücretsiz izin kullanabilirsiniz.

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