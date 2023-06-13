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İŞSİZLİK MAAŞI 2023: Asgari ücret ara zammı ile yeni işsizlik maaşı ne kadar olacak? Kaç ay işsizlik aylığı alınır, kimler yararlanır?

13.06.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşsizlik maaşının ne kadar olacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Temmuz'da yapılacak asgari ücret zammı için ilk toplantı bugün gerçekleştirilecek. Ocak ayında gelen zam sonrası 8 bin 506 TL'ye yükselen asgari ücrete temmuz ayında artış yapılması planlanıyor. Asgari ücrete gelen son zam sonrası en düşük işsizlik maaşı 3048,9 TL, en yüksek ise 7885,4 TL olarak ödenmekteydi. Peki, asgari ücret ara zammı ile yeni işsizlik maaşı ne kadar olacak?

İŞSİZLİK MAAŞI 2023: Asgari ücret ara zammı ile yeni işsizlik maaşı ne kadar olacak? Kaç ay işsizlik aylığı alınır, kimler yararlanır?

İşsizlik maaşı 2023 asgari ücret ara zammı için gerçekleştirilecek toplantı öncesi merak konusu oldu. umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantı bugün yapılacak. Temmuzda açıklanacak ara zam işsizlik maaşını da etkileyecek. İşte İşsizlik maaşı ile ilgili merak edilenler...

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İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

İşsizlik maaşı şu an için en düşük 3048,9 TL, en yüksek 7885,4 TL olarak ödeniyor.

Bilindiği üzere ödemeler çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı baz alınarak yapılıyor.

En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’inin üzerinde yapılmıyor.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI SONRASI İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

İşsizlik maaşı, yeni asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa en düşük 5.125 TL, en yüksek de 10 bin 250 TL olarak ödenecek.

İşsizlik maaşı asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması halinde ise en düşük 5.519 TL, en yüksek 11 bin 39 TL olacak.

Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılırsa en düşük işsizlik maaşının 5.913 TL, en yüksek işsizlik maaşının ise 11 bin 827 TL olması bekleniyor.

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İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR?

İşsizlik maaşı hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün ödenmektedir.

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 sene içinde 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere ise 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan kişilere ise 300 gün süre ile ödenmektedir.

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KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALIR?

İşsiz maaşı alabilecek kişiler:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan vatandaşlar,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olan kişiler,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da internet üzerinden başvuranlar.

asgari ücret tespit komisyonu toplantısı

ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranı konusunda ilk görüşmesini 13 Haziran 2023 Salı günü gerçekleştirecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat 14.00'da gerçekleştirilecek.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.

İkinci toplantı için henüz tarih açıklanmadı.

Geçen sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 30 Haziran 2022 Perşembe günü yapmıştı. Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlenmişti.

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