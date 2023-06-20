İŞSİZLİK MAAŞI 2023: Asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

İşsizlik maaşı 2023 asgari ücret ara zammı hakkında yapılan son dakika açıklaması sonrası arama motorlarında sorgulanıyor. Asgari ücrete gelen son zam sonrası en düşük işsizlik maaşı 3048,9 TL, en yüksek ise 7885,4 TL olarak ödenmekteydi. Peki, asgari ücret ara zammı ile yeni işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte işsizlik maaşı ile ilgili merak edilenler...

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

İşsizlik maaşı 2023 belli oldu.

Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar Işsizlik Maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Yeni asgari ücrete yüzde 34,04 zam yapıldı. En düşük işsizlik maaşı 5324 TL, en yüksek de 10 bin 650 TL olarak ödenecek.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

Asgari ücrete ara zan açıklandı. Temmuz ayından itibaren uygulanacak yeni asgari ücret brüt 13 bin 414 TL olurken net olarak 11 bin 402 TL oldu.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 8 BİN 506 TL

Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

