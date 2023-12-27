İŞSİZLİK MAAŞI 2024 SON DAKİKA: Asgari ücret ile işsizlik maaşı ne kadar oldu, en düşük ve en yüksek maaş kaç TL?

İşsizlik maaşı 2024 asgari ücret zammının açıklanmasının ardından yeni yılda hesaplara zamlı olarak yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu Külliye'ye davet etti. İşsizlik maaşı şu an için en düşük 5 bin 325 TL, en fazla 10 bin 650 TL olarak hesaplara yatıyor. Bilindiği üzere işsizlik maaşında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları baz alınıyor. Bu ödenek en düşük brüt asgari ücretin yüzde 40’ı, en yüksek de brüt asgari ücretin yüzde 80’i kadar olabiliyor. Peki, 2024 işsizlik maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte ayrıntılar...

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU 2024?

İşsizlik maaşı 2024 asgari ücret zam oranına göre belirlendi.

2023 işsizlik ödeneği taban tutarı 5.365 TL, tavan tutarı 10.731 TL olarak uygulanıyordu. Asgari ücret zammı sonrası bu rakamlar taban için 7.993 TL, tavan için 15.989 TL olarak uygulanacak. Bu rakamlardan damga vergisi kesintisi yapılacak.

İŞSİZLİK MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

İşsizlik maaşı başvuru şartları

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda İŞKUR'un internet adresinden yapılabilir.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR?

İşsizlik maaşının süresi hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, bin 80 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.





