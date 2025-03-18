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İşsizlik maaşı alabilmek için bunu yapmanız yeterli! SGK harekete geçti... İsa Karakaş açıkladı, 'Geçen zamanın bir önemi yok'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.03.2025 11:02
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Sosyal Güvenlik Kurumu işsizlik sigortası uygulamasında değişikliğe gitti. Buna göre, haksız işten çıkarılanlar durumu ispatları halinde işten çıkarılma kodlarını değiştirerek işsizlik maaşını alabilir. Konu ile ilgili detaylar merak edilirken SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, açıklamalarda bulundu. Karakaş, geçen zamanın bir öneminin olmadığını vurgulayarak mahkemeye başvurulabileceğini ifade etti.

İşsizlik maaşı alabilmek için bunu yapmanız yeterli! SGK harekete geçti... İsa Karakaş açıkladı, 'Geçen zamanın bir önemi yok'

Haksız yere işten çıkarılan bazı vatandaşlar mağduriyet yaşıyordu. SGK tarafından yapılan bir düzenleme ile uygulamada değişikliğe gidildi. Haksız yere işten çıkarılanların işsizlik maaşı almalarının kolaylaşması için SGK, işten ayrılma nedeni ile ilgili uygulamasında düzenleme yaptı.

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İŞTEN ÇIKARILANLAR DİKKAT

SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, yapılan düzenlemenin detaylarını açıkladı. Karakaş, bu uygulama ile işsizlik maaşının alımının ve işe girmenin daha kolay olabileceğini vurgulayarak, "İşten çıkarılma sebebiniz, işe girişte engel teşkil etmeyecek şekilde değiştirilebilecek" sözlerini kullandı.

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MAHKEMELER İŞÇİLERİN YARARINA KARAR VERİYORDU

Haksız yere işten çıkarılma durumunda İş Kanunu'nun 25. maddesine göre, 'ahlak ve kurallara uymayan haller' durumundan dolayı işsizlik maaşı alamıyordunuz. Bundan dolayı birçok çalışan haksız yere işten çıkarıldıkları için mahkemeye başvurmuştu.
En başta mahkemelerin bu duruma tereddütle yaklaştığını ifade eden Karakaş, mahkemelerin daha sonrasında çalışanların lehine kadar verdiğini aktardı. Karakaş, "Mahkemelerin işçilerin yararına karar vermesinin ardından SGK, işten ayrılma nedeni ile ilgili uygulamasında değişikliğe gitmeye karar verdi" dedi.

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TUTANAK İLE KODUNUZU DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ

Yapılan değişiklik ile işveren sizi haksız yere işten çıkardıysa, arabulucu veya mahkeme yolu ile işveren ile anlaşarak kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı almışsanız, arabuluculuk tutanağını SGK’ya sunarak işten çıkarılma kodunuzun değişmesini sağlayabilirsiniz.

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Karakaş, işten çıkarılan, işsizlik maaşı alamayaca ve yeni iş başvurusunda bulunamayan çalışanlar için fırsat olduğunu ifade etti ve, "İster işvereniniz gidip, ister siz gidip bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz" cümlelerini kurdu.

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Geçen zamanın bir öneminin olmadığının altını çizen Karakaş, "Mahkeme kararı ile kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı almanız durumunda işten çıkarılma kodu değiştirilerek işsizlik maaşı almanız sağlanabilir. Bu değişiklik, işsizlik maaşı şartlarını sağlamış olmasına rağmen alamayan çalışanlar için önemli bir adım oldu. Tüm çalışanlara hayırlı olsun" diyerek sözlerini noktaladı.

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