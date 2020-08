İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatar?

İŞKUR tarafından sigortalı çalışanlara, belirli şartlar dahilinde işsiz kaldıkları dönemde belirlenen süre ve miktarda bir ödeme gerçekleştiriliyor. İşsizlik ödeneği başvurusu yapan vatandaşlar, bu şartları taşıyorlar ise belirlenen süre boyunca her ay işsizlik maaşı alıyor. Bu nedenle işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yapılacak sorusu her ay soruluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, her ay işsizlik maaşı ne zaman yatar konusunda açıklama yapıyor. Şimdi de vatandaşlar tarafından 2020 ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek konusu araştırılıyor. Peki, işsizlik maaşı yattı mı? İşte merak edilen tüm detaylar...

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Vatandaşlar arasında işsizlik maaşı ne zaman yatacak ağustos ayı için araştırılmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maaşların yatırılacağı tarihe dair henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak işsizlik ödeneği ne zaman yatacak ağustos ayı sorularına yanıt olarak ödemelerin ağustos ayının son günlerinde ya da eylül ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Vatandaşlar arasında ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatar sorusunun yanı sıra ödemenin ne kadar olacağı da araştırılıyor.