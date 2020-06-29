İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran ayına ilişkin işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemelerinin erken bir tarihe alındığını duyurmuştu.

Bu kapsamda ödemeler bugün, (29 Haziran) başlayacak.

Bakan Selçuk ödeme tarihlerine ilişkin, ''T.C Kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneklerini yatıracağız'' bilgisini de vermişti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİ NE ZAMAN YATACAK?

T.C kimlik numarasının son rakamı 0 olanlara 29 Haziran'da,

2 olanlara 30 Haziran'da,

4 olanlara 1 Temmuz'da,

6 olanlara 2 Temmuz'da,

8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemez.

KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.