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İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.06.2020 14:12 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle haziran ayında kapalı kalan işyerlerinde çalışanların kısa çalışma ödenekleri bugün yatırılmaya başlandı. Bu doğrultuda T.C kimlik numaralarının son rakamı 0 (sıfır) olanlar bugün ödeme alacak.

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran ayına ilişkin işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemelerinin erken bir tarihe alındığını duyurmuştu.

Bu kapsamda ödemeler bugün, (29 Haziran) başlayacak.

Bakan Selçuk ödeme tarihlerine ilişkin, ''T.C Kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneklerini yatıracağız'' bilgisini de vermişti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİ NE ZAMAN YATACAK?

T.C kimlik numarasının son rakamı 0 olanlara 29 Haziran'da,

2 olanlara 30 Haziran'da,

4 olanlara 1 Temmuz'da,

6 olanlara 2 Temmuz'da,

8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemez.

KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELER?

Kısa çalışma ödeneğini hak edebilmek için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor. Kısa çalışma ödeneği başvurularında işverinin çalışanlarla ilgili beyanı esas olacak.

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