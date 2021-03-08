İşsizlik ödeneği ne zaman bitecek? Son tarihle ilgili Erdoğan'dan açıklama

Covid-19 pandemisi döneminde hem çalışanların hem de işverenlerin ekonomik mağduriyetlerini biraz da olsa azaltabilmek adına Kısa Çalışma ve İşsizlik ödenekleri veriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Mart'a kadar uzatılan Kısa Çalışma ve İşsizlik ödenekleri, bu ay ödenek almaya hak kazanan çalışanların hesabına son defa yatacak.
Salgın sürecinde özellikle çalışmaya ara vermiş iş yerlerinde görev alanlara verilen destek olması amacıyla farklı çeşitlerde ödenekler sağlandı. Bu ödeneklerden biri ise işsizlik ödeneği oldu. 1 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrasında yeni normal adımlarının uygulanmaya başlanması ile işsizlik ödeneği ile ilgili son ödeme tarihi de belirlendi. İşsizlik ödeneği ödemeleri 31 Mart 2021 itibariyle sona eriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada birçok sektörün koronavirüs pandemisinden çok etkilendiğini ve oluşturdukları ödenekler ile pandemi sürecinin olumsuz etkilerini bir nebze de olsa hafifletmeyi amaçladıklarını söyledi.
Sosyal koruma kalkanı adı altında sosyal destek, işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği gibi ödenekler ile vatandaşlara yaklaşık 53 milyar Türk Lirası destekte bulunulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, işsizlik ödeneğini son defa uzattıklarını ve ödeneğim 31 Mart 2021'de biteceğini de ekledi.
İşsizlik ödeneği, brüt asgari ücrete göre değişiyor. En düşük işsizlik ödeneği brüt asgari ücretin %40'ı kadar olurken en yüksek işsizlik ödeneği ise brüt asgari'nin %80'i oluyor.
En Düşük İşsizlik Ödeneği : 1431 Türk Lirası
En Yüksek İşsizlik Ödeneği : 2862 Türk Lirası
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