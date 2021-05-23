İşsizlik ödeneği ne zaman biter? Ücretsiz izin desteği ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını sebebiyle iş hayatında yaşanmakta olan sıkıntılar için vatandaşın en büyük desteği olarak görülen işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin ne zaman biteceği sorgulanmaya başlandı. Peki işsizlik ödeneği ne zaman biter?

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTER? ÜCRETSİZ İZİN NE ZAMAN BİTECEK?

Vatandaşların merak sorguladığı maaşın bir kısmının patron yerine İşsizlik Fonu’nun yatırmış olduğu kısa çalışma ödeneği önceki haftalarda tekrardan uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kısa Çalışma Ödeneği Nisan, Mayıs ve Haziran'ı kapsayacak şekilde sürecek.” şeklinde konuştu.

2021 senesi Mart ayında, önceki dönemde ödemesi devam edenlerle beraber toplamda 1 milyon 139 bin 743 kişi için İşsizlik Sigortası Fonu'ndan toplamda 1 milyar 750 milyon TL'lik kısa çalışma ödemesi yapılmıştı. Yine aynı dönemde, önceki dönemde ödemesi halen devam edenlerle beraber 723 bin kişiye toplamda 959 milyon TL'lik nakdi ücret desteği ödemesi sağlanmıştı.

Ödemeler, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara PTT üzerinden yapılıyor.

İBAN numarası ödeneğin hesaplara yatırılması için büyük önem taşıyor. Açıklamaya göre İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapılmalı. Sayfaya girdikten sonra IBAN bilgilerinizi girmek ya da güncellemek için buraya tıklayın. Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazıp girin. Bilgilendirme metnini okuyup kabul edin ve ardından kaydetme tuşuna basın. Bu işlemlerin ardından ödeneğiniz hesabınıza yatacaktır.



