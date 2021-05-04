İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği hesaba geçti mi?

Koronavirüs salgını nedeni ile pek çok vatandaş ekonomik sorunlar yaşıyor. Devlet tarafından sağlanan nakdi ücret desteği alınan son karar kapsamında Mayıs ayında da verilecek. Peki, bu ayın nakdi ücret desteği ne zaman yatırılacak? İşte, detaylar...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Nakdi ücret desteği her ayın 8'inde yatırılıyor. Bu nedenle Mayıs ayında yapılacak olan nakdi ücret desteği ödeneğinin 8-9 Mayıs tarihlerinde yatırılması bekleniyor. Nakdi ücret ödemeleri PTT aracılığı ile veya doğrudan hesaba yatırılarak gerçekleştiriliyor. İŞKUR tarafından yapılan açıklamada Nakdi Ücret Desteği'nin 30 Haziran'a kadar uzatıldığı ifade edildi.

