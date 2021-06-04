İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği yattı mı?

Geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden pandemi sürecinde yaşanan maddi sıkıntılara destek olmak amacıyla ödenmekte olan kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak sorusu merakla takip ediliyor. Mayıs ayı kısa çalışma ödeneği için vatandaşların beklediği tarih verildi. Peki işsizlik ödeneği ne zaman yatacak?

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK? NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ YATTI MI?

KÇÖ ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Mayıs ayı kısa çalışma ödeneği zaman ödenecek sorusu merak edilirken, pandeminin başından bu yana ödenmekte olan kısa çalışma ödeneği her ayın başında vatandaşların hesaplarına yatırılmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleriyle ilgili tarih de geldi. Bilgin, 4 Haziran 2021 tarihinde ödemelerin hesaplara yatırılacağını açıkladı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde kısa çalışma ödeneği 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmıştı.

Bakanlıktan yapılmış olan açıklamaya göre Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını ve IBAN bilgileri yer almayan ya da hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurguladı. Bilgin ayrıca "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak." ifadesini kullandı.



