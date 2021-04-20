İşsizlik ödeneği uzayacak mı? Nakdi ücret desteği uzar mı?

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, nakdi ücret desteği ile ilgili olarak kapsamının genişletilmesi ve 31 Mart’ta sona eren işsizlik ödeneğinin tekrar başlatılması gerektiği konusunda çağrıda bulundu. Nakdi ücret desteği ödemelerinin ise 17 Mart’ta sona ermesi kararlaştırılmıştı ancak daha sonra yapılan açıklama ile ay daha uzatıldı. Buna göre nakdi ücret desteği 17 Mayıs tarihinde son buluyor.
Kısa Çalışma Ödeneğinin ne zaman biteceği bilgisi Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ödeneğin süresini son defa olarak Mart ayı sonuna kadar uzatıyoruz.” demişti. Bu açıklama ile beraber Kısa Çalışma Ödeneğinin 31 Mart’ta sona erdiği ve uzatılmadığı açıklandı.
Nakdi ücret desteği, 17 Mart tarihinde son bulacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında nakdi ücret desteğinin 2 ay daha uzatıldığı açıklandı. Bu durumda nakdi ücret desteği son olarak 17 Mayıs tarihinde yatacak.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, nakdi ücret desteği verilecek meslek grupları kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Okul servis araçları, kantinciler, kırtasiyeciler, halk otobüsçü ve dolmuşçular ile yanlarında çalışanlar da nakdi ücret desteği kapsamına alınmalı." ifadesini kullandı. Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından birçok sektörün olumsuz etkilendiğine dikkati çekti. Bu çerçevede nakdi ücret desteği verilecek meslek grupları kapsamının genişletilmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, "Bir yıldır iş yapamayan, okul servis araçları, kantinciler, kırtasiyeciler, halk otobüsçü ve dolmuşçular ile yanlarında çalışanlar da nakdi ücret desteği kapsamına alınmalı. Öte yandan 31 Mart'ta sona eren Kısa Çalışma Ödeneği yeniden hayata geçirilmeli ve salgın sona erinceye kadar sürdürülmeli." değerlendirmesinde bulundu.
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