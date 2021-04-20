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İşsizlik ödeneği uzayacak mı? Nakdi ücret desteği uzar mı?

20.04.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler kurumunu yazılı olarak detaylarını paylaştığı işsizlik ödeneği hakkında araştırmalar devam ediyor. Yapılan açıklamalara göre, işsizlik ödeneği için son tarih 31 Mart 2021 olarak açıklandı. Geçtiğimiz hafta yapılan Kabine Toplantısından sonra Erdoğan, işsizlik ödeneği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre işsizlik ödeneği tarihini uzatmayarak, son tarih olarak 31 Mart 2021’in belirlendiğini duyurdu.

İşsizlik ödeneği uzayacak mı? Nakdi ücret desteği uzar mı?

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, nakdi ücret desteği ile ilgili olarak kapsamının genişletilmesi ve 31 Mart’ta sona eren işsizlik ödeneğinin tekrar başlatılması gerektiği konusunda çağrıda bulundu. Nakdi ücret desteği ödemelerinin ise 17 Mart’ta sona ermesi kararlaştırılmıştı ancak daha sonra yapılan açıklama ile ay daha uzatıldı. Buna göre nakdi ücret desteği 17 Mayıs tarihinde son buluyor.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ UZAYACAK MI?

Kısa Çalışma Ödeneğinin ne zaman biteceği bilgisi Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ödeneğin süresini son defa olarak Mart ayı sonuna kadar uzatıyoruz.” demişti. Bu açıklama ile beraber Kısa Çalışma Ödeneğinin 31 Mart’ta sona erdiği ve uzatılmadığı açıklandı.

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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZAYACAK MI?

Nakdi ücret desteği, 17 Mart tarihinde son bulacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında nakdi ücret desteğinin 2 ay daha uzatıldığı açıklandı. Bu durumda nakdi ücret desteği son olarak 17 Mayıs tarihinde yatacak.

bendevi palandöken

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, nakdi ücret desteği verilecek meslek grupları kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Okul servis araçları, kantinciler, kırtasiyeciler, halk otobüsçü ve dolmuşçular ile yanlarında çalışanlar da nakdi ücret desteği kapsamına alınmalı." ifadesini kullandı. Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından birçok sektörün olumsuz etkilendiğine dikkati çekti. Bu çerçevede nakdi ücret desteği verilecek meslek grupları kapsamının genişletilmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, "Bir yıldır iş yapamayan, okul servis araçları, kantinciler, kırtasiyeciler, halk otobüsçü ve dolmuşçular ile yanlarında çalışanlar da nakdi ücret desteği kapsamına alınmalı. Öte yandan 31 Mart'ta sona eren Kısa Çalışma Ödeneği yeniden hayata geçirilmeli ve salgın sona erinceye kadar sürdürülmeli." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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