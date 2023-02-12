İşsizlik ve çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Deprem bölgelerinde işsizlik ve çalışma ödeneği ödemeleri erkene çekildi!

Depremin getirdiği can kayıpları devam ederken OHAL, milli yas, LGS konularının güncellenmesi, üniversitelerin kapatılması, memur maaş ödemelerinin erkene çekilmesi kararlarının ardından işsizlik ve çalışma ödeneğinin ödeneceği tarihe ilişkin de açıklama yapıldı. Peki işsizlik ve çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

İŞSİZLİK VE ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği ödemelerinin 15 Şubat'ta yapılacağını açıkladı.

Deprem bölgesindeki vatandaşlar, ödemelerini bu tarihte alacak.

MEMUR MAAŞLARI ERKENE ÇEKİLMİŞTİ

Depremin yol açtığı hasar nedeniyle Türkiye genelinde tüm memur aylıkları ile kamudaki sözleşmeli personel ve işçi ücretleri 11 Şubat'ta ödendi.



