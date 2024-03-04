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İstanbul'a yeni metro! Son bir adım kaldı: Bakırköy ve Kirazlı hattı açılıyor

04.03.2024 14:18
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda test ve devreye alma çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirterek, "Projemizi çok kısa zaman içinde hizmete açarak, İstanbul'a yeni bir metro hattı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız." ifadesini kullandı.

İstanbul'a yeni metro! Son bir adım kaldı: Bakırköy ve Kirazlı hattı açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'ndaki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Hattın 8,4 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 7 istasyondan oluştuğunu aktaran Uraloğlu, metronun saatte 80 kilometre hızla hareket ederek günde 1 milyon yolcu taşıyacağını bildirdi.

Uraloğlu, yapım çalışmalarında sona geldiklerini ve hattın yakın zamanda açılacağını kaydetti. İstanbul'un en yoğun yerleşim alanlarından birinde ve zor zemin koşullarında titiz bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Uraloğlu, "13,3 kilometre TBM imalatını, 3,6 kilometre klasik tünel açma metodu ile olmak üzere toplam 16,9 kilometre tünel kazısını, toplam 17 kilometre demir yolu ray montajını tamamladık. Bu kapsamda 7 istasyonda 105 bin metrekare kapalı alanın inşasını bitirmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

"İSTANBUL'UN ULAŞIM AĞINA GÜÇ KATACAĞIZ"

Uraloğlu, hattı İstanbulluların hizmetine sunmaya hazırlandıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda test ve devreye alma çalışmaları son aşamaya geldi. İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın Gayrettepe-Kağıthane bağlantısı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin ardından İstanbul'a yeni bir raylı sistem hattı kazandırıyoruz. Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı ile İstanbul'un ulaşım ağına güç katacağız. Projemizi çok kısa zaman içinde hizmete açarak İstanbul'a yeni bir metro hattı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız."

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Bakırköy'den başlayacak metro hattının Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı istasyonlarından oluştuğu bilgisini veren Uraloğlu, hattın Kirazlı İstasyonu'nda Başakşehir-Kirazlı Hattı'yla, İncirli İstasyonu'nda metrobüs ve Aksaray-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'yla, Özgürlük Meydanı İstasyonu'nda Marmaray'la, Bakırköy İstasyonu'nda İDO deniz otobüsleri ile entegre olacağını bildirdi.

ULAŞIM SÜRESİ KISALACAK

Uraloğlu, metro hattının Kayaşehir ile Bakırköy İDO arasında 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-İncirli kesiminde 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı hattında 27 dakika, Metrokent-Özgürlük Meydanı kesiminde 30 dakikada seyahat imkanı sağlayacağını aktardı.

Metro hattının 25 yıllık projeksiyondaki ekonomik kazancına dikkati çeken Uraloğlu, projenin kara yolu bakım ve işletme kazancının 2,4 milyar dolar, kaza kazancının 71,5 milyon dolar, zaman kazancının 3,6 milyar dolar olmak üzere toplam 6,1 milyar dolar olacağını ifade etti. (AA)Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa


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