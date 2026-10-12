İkinci el otomobilde eylül tablosu! İlanlarda o fiyat aralığı öne çıktı

Bir ilan platformunun yayımladığı eylül ayı verileri, ikinci el otomobil piyasasındaki fiyat hareketlerini ve ilan dağılımlarını ortaya koydu. Ortalama ilan fiyatı yükselirken enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda düşüş sürdü.

Platformun aylık fiyat endeksi verilerine göre, ağustosta 913 bin 817 lira olan ortalama ikinci el otomobil ilan fiyatı, eylülde 921 bin 307 liraya çıktı. Buna karşın reel fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 1 geriledi.

İLANLARIN YÜZDE 55'İ 1 MİLYON LİRA VE ALTINDA

Eylül ayında yayımlanan ikinci el otomobil ilanlarının yüzde 55'ini 1 milyon lira ve altındaki araçlar oluşturdu. Fiyatı 600 bin liraya kadar olan araçların ilanlardaki payı yüzde 29 olurken, 600 bin 1 lira ile 1 milyon lira arasındaki araçların payı yüzde 26 olarak kaydedildi.

Fiyatı 1 milyon 1 lira ile 1 milyon 400 bin lira arasında bulunan araçlar ilanların yüzde 20'sini oluşturdu. 1 milyon 400 bin 1 lira ile 1 milyon 700 bin lira arasındaki araçların payı yüzde 10, 1 milyon 700 bin lira ve üzerindeki araçların payı ise yüzde 15 oldu.

EN ÇOK İLAN VERİLEN MARKALAR VE MODELLER BELLİ OLDU

İlanlarda en fazla yer alan otomobil markaları Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Peugeot, Hyundai, Toyota, BMW ve Citroen şeklinde sıralandı.

Model bazında ilk 10'da ise Clio, Egea, Megane, Corolla, Astra, Focus, Passat, Civic, Polo ve Corsa yer aldı.

Araçların yaş gruplarına göre dağılımında, 5 yaşına kadar olan otomobillerin ilanlardaki payı bir önceki aya kıyasla 0,8 puan artarak yüzde 27,6'ya ulaştı. İlanların yüzde 16,6'sını 6-9 yaş, yüzde 30,2'sini 10-15 yaş, yüzde 10,9'unu 16-20 yaş ve yüzde 14,8'ini 20 yaş ve üzerindeki araçlar meydana getirdi.

DİZEL VE HİBRİT ARAÇLARIN PAYINDA ARTIŞ

Yakıt türlerine göre ilan dağılımında dizel araçların payı, ağustos ayına kıyasla 8,9 puan artarak yüzde 46,8'e yükseldi. Benzinli araçların payı ise 14 puanlık düşüşle yüzde 30,4'e geriledi.

Hibrit otomobillerin ilanlardaki payı 1,8 puan artışla yüzde 4,3'e çıktı. Yılbaşından bu yana ilanların ortalama yüzde 2,3'ünü oluşturan hibrit araçlar, eylülde ilk kez yüzde 4,3'lük paya ulaştı. Elektrikli araçların payı yüzde 1,4, LPG'li araçların payı ise yüzde 17,2 olarak belirlendi.

FON PİYASASINDAKİ GELİŞMELER OTOMOTİVİ ETKİLİYOR

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen CEO Önder Oğuzhan, yatırım fonlarında yaşanan gelişmelerin hem sıfır hem de ikinci el otomobil piyasasına yansıdığını belirtti. Fon piyasasındaki likidite sıkışıklığının tüketicilerin araç alım ve satım kararlarında etkili olduğunu ifade eden Oğuzhan, fonlardaki birikimlerine erişemeyen yatırımcıların nakit ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut araçlarını satışa çıkardıklarını tahmin ettiklerini aktardı.

Fon yatırımlarından elde edecekleri getiriyi sıfır otomobil satın almak için kullanmayı planlayan tüketicilerin de alım kararlarını ertelediğini öngördüklerini belirten Oğuzhan, piyasalardaki diğer gelişmelerin de tüketici davranışlarını etkilediğine dikkati çekti.

Oğuzhan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ayrıca fon piyasasının etkisiyle borsada görülen düşüş ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların birikimlerini değerlendirme, nakde çevirme ve harcama kararlarını etkiledi. Faiz oranları ve kredi limitlerindeki kısıtlamalar da tüketicileri daha uygun bütçeli ikinci el araçlara yönlendiriyor. Sıfır araç tarafında ise devam eden kampanyaların etkisiyle, imkanı olan tüketicilerin yeni araçlara yönelmesi özellikle 1-3 yaş aralığındaki genç ikinci el araçlar üzerinde baskı oluşturuyor. Öte yandan ilanlarda reel fiyatların düşüş eğiliminin devam ettiğini gözlemliyoruz. Ekim ayında da benzer bir tablonun devam edeceğini, fon ve para piyasalarındaki gelişmelerin otomotiv piyasası üzerindeki etkisinin ise bir süre daha devam edeceğini öngörüyoruz."

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır