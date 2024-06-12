İstanbul'a yeni tramvay hattı: Anadolu Tramvayı! İBB Meclisi'nde onaylandı, 65 dakikaya düşecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğunun büyük bir kısmını oluşturan Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe arasında hizmet verecek Anadolu Tramvayı için fizibilite ve projelendirme çalışmalarını tamamladı.

İBB MECLİSİ'NDE ONAYLANDI

Üsküdar ve Maltepe arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak olan hat, İBB Meclisi’nin haziran ayı oturumlarının ikinci birleşiminde gündeme geldi. Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’na bağlı Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü’nün fizibilite ve proje çalışmalarının tamamladığı Üsküdar-Kadıköy- Maltepe Tramvay Hattı’nın ulaşım etüt raporu, konuşmaların arından oylamaya sunuldu. Rapor mecliste yer alan tüm üyelerin oy birliğiyle onaylandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NA GÖNDERİLECEK

Proje, görüşmelerin sürdürüldüğü Ulaştırma ve Altyapı Yatırımları Bakanlığı’na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü onayının ardından Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yatırım Programında yer alabilmesi için onaya gönderilecek.

65 DAKİKAYA DÜŞECEK

Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı Anadolu Yakası’nın trafik yoğunluğunu büyük ölçüde rahatlatacak ve İstanbullulara rahat bir nefes aldıracak. Yaklaşık 21,3 kilometre uzunluğundaki Anadolu Yakası Tramvay Hattı 33 istasyondan oluşacak. Tek yönde yolculuk süresi 65 dakika sürecek. Günlük yaklaşık 340 bin yolcu taşıyacak.

HATLARLA ENTEGRASYON SAĞLAYACAK

Yaklaşık 21,3 kilometre uzunluğundaki Anadolu Tramvayı 33 istasyondan oluşacak ve diğer ulaşım sistemleriyle entegrasyon sağlayacak. Üsküdar ve Kadıköy meydanda yolcuları denizle buluşturacak. Rıhtım durağından geçerek Üsküdar ve Maltepe’ye kesintisiz ulaşım sağlayacak. Söğütlüçeşme durağında Marmaray ve Yenidoğan-Söğütlüçeşme metro hattına aktarma olacak.

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde Sahrayıcedit durağından Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattıyla bir aktarma sağlanabilecek. Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde Ayşekadın ve Şenesenevler duraklarından da Dudullu-Bostancı metrosuna geçiş imkanı sağlayacak.

Entegre olduğu hatlar şöyle:

Üsküdar Meydan Durağı: Marmaray, Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı, Deniz Hatları

Rıhtım Durağı: Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı, Deniz Hatları

Söğütlüçeşme Durağı: Yüksek Hızlı Tren, Marmaray, Yenidoğan-Söğütlüçeşme Metro Hattı

Marmara Ü. Hastane: Yenidoğan-Söğütlüçeşme Metro Hattı

Sahrayıcedit Durağı: Göztepe-Ümraniye Metro Hattı

Ayşekadın-Şenesenevler Durakları: Dudullu-Bostancı Metro Hattı

Küçükyalı Durağı: Marmaray

Maltepe Durağı: Marmaray





