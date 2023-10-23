FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya düşüyor... Uçak hızında süper hızlı tren! Beklenen tarih belli oldu

İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya düşüyor... Uçak hızında süper hızlı tren! Beklenen tarih belli oldu

23.10.2023 08:05 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul-Ankara arası yolculuk süresi karadan da kısalıyor. Uçakla ortalama 1 saat süren yolculuk Süper Hızlı Tren ile de artık 1 saat saat 20 dakika sürecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, merakla beklene dev projeler için tarih verdi. Bakan Uraloğlu, "Ankara-İstanbul Süper Hızlı Trenine başlamış olacağız. 12 ilimiz YHT'den yararlanabiliyor. Süper Hızlı Tren ile Ankara'dan İstanbul'a 80 dakikada gelinecek" diye konuştu.

İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya düşüyor... Uçak hızında süper hızlı tren! Beklenen tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Trenine ilişkin tarih verdi. Projeyle beraber İstanbul Ankara arası 80 dakikaya düşecek. Katıldığı bir TV programında soruları yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

"DEMİRYOLU İLE LONDRA'YA KADAR GİTME İMKANINA SAHİP OLACAĞIZ"

Bir kuşak bir yol" yaklaşımıyla Türkiye'nin olduğu koridor çok önemli bir yerde. Kıymetli bir coğrafyada bulunuyoruz. Gerçekten dünyadaki ticaret hacmi o kadar artıyor ki hangi oranlarda nereden taşınacak bunu konuşmak daha doğru olur. Biz bu koridorlarda daha fazla yer alabilmek için ne yapabiliriz, Kalkınma Yolu projesine geliyoruz. Demiryolu ile Londra'ya kadar gitme imkanına sahip olacağız.

Orta Koridor'dan Pekin'e kadar da gidebileceğiz. Bu koridorların Türkiye üzerinden geçmesi önemli. Döviz girdisi ve istihdam söz konusu olacaktır. Görüşmeler bitmek üzere, bu ay içerisinde bakanlar seviyesinde görüşmemiz olacak. Sonrasında da liderler seviyesinde görüşmesi olacak. Filistin gündemi bütün dünyayı etkilediği için biz de buna göre programlarımızı yürütüyoruz.

1

Irak'ın Kuzey taraflarını aldığınızda biraz daha dağlıktır ama diğer taraflarda bir zorluk yok. 2030 yılında bitecek bir proje olarak görünüyor. Komşulara da diyoruz ki "Biz 4 ülke olarak hem fikiriz ama siz de buyurun katılın.

ZENGEZUR KORİDORU İÇİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Şuanda hali hazırda Bakü-Tiflis-Kars üzerinden gelen bir yol var. Orada da bir alternatif bir koridor olacak. Doğrudan Azerbaycan üzerinden gelip Ermenistan ve Nahçıvan sınırından geçip Kars'a ulaşan bir koridor. Bu koridora bağlanan, dünyaya bağlanmış olacak. Aklı selim olan buraya dahil olmak istemelidir. Bazen siyaset ve kamuoyu baskılarının önüne geçiyor olabilir, Ermenistan için diyorum.

"GELECEK PROJEKSİYONUNDA 2028'E KADAR NELER YAPABİLECEKLERİMİZİ TASARLADIK"

AK Parti hükümetlerimiz döneminde güzel işler yaptık. Vatandaşımızın teveccühünü kazandık. Türkiye'nin ilk etaptaki karayolu ihtiyacını karşıladık. Hala ihtiyaç elbette var. Ancak demiryolları tarafında güzel işler yaptık 14 bin kilometreye çıkardık. 2 bin 250 kilometre yeni hat yaptık. Gelecek projeksiyonunda 2028'e kadar neler yapabileceklerimizi tasarladık. Sıfır emisyon noktasında da demiryolu taşıması çok daha önemlidir. Demiryollarında daha fazla bir şeyler yapmalıyız.

İSTANBUL-ANKARA ARASI KARADAN 80 DAKİKAYA DÜŞECEK

2028'e doğru neler olacak, Ankara İzmir Yüksek Hızlı Trenin açıldığını göreceğiz. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Trenin açıldığını göreceğiz. Ankara-İstanbul Süper Hızlı Trenine başlamış olacağız. 2030'u belki biraz geçebilir. 12 ilimiz YHT'den yararlanabiliyor. Süper Hızlı Tren ile Ankara'dan İstanbul'a 80 dakikada gelinecek.

asda

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NE DEMİRYOLU PROJESİ

İstanbul yükünü alan raylı sistem Marmaray 1 milyarın üzerinde yolcu taşıdı. Bu haliyle bile yetmiyor. Gebze'den başlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca'ya gidecek bir güzergah olacak. 2028'e kadar bitecek.

KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER

Kocaeli Kuzey hafif raylı sistem hattı, Bursa-Üniversite Görükle uzatması hattı, Sakarya-Adapazarı Serdivan raylı sistem hattı, Samsun raylı sistem hatları araç alımı var.

2

İSTANBUL'DA RAYLI SİSTEM

Bakanlık tarafından 130 kilometrelik bir metro hattı yapıldı. İBB yönetimi tarafından İstanbul'da yakın zamanda hizmete açılan bir metro yok.

Türk Lirası mevduat faizleri için bankalardan geri adım! Türk Lirası mevduat faizleri için bankalardan geri adım!

Canlı Borsa

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekliye 5 bin TL ikramiyede yeni gelişmeEmekliye 5 bin TL ikramiyede yeni gelişme
Bir dönem resmen değişiyor! Kapsam genişleyecekBir dönem resmen değişiyor! Kapsam genişleyecek
Türk Lirası mevduat faizleri için bankalardan geri adım!Türk Lirası mevduat faizleri için bankalardan geri adım!
Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul tren

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgililerine yazdılar! En geç aranılan...

Sevgililerine yazdılar! En geç aranılan...

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Yakaladıkları pitona zorla alkol içirdiler

Yakaladıkları pitona zorla alkol içirdiler

Tanımadığı kişilerin düğününe gidiyor! Maaşı dudak uçuklattı

Tanımadığı kişilerin düğününe gidiyor! Maaşı dudak uçuklattı

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.