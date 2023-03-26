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İSTANBUL ANKARA İZMİR SAHUR SAATLERİ: Bugün sahur kaçta? Sahur imsak mı güneş mi?

26.03.2023 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmsak vakitleri, Ramazan ayının başlamasıyla oruç tutanlar tarafından merak ediliyor. Özellikle sahura geç kalmak istemeyenler sahur saatlerini öğrenmek istiyor. Diyanet 81 ilin Ramazan İmsakiyelerini, resmi internet sayfası üzerinden duyurdu. İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer illerin sahur saatleri belli oldu. Peki İstanbul, İzmir, Ankara sahur vakti ne? Bugün sahur kaçta? Sahur imsak mı güneş mi? İşte detaylar...

İSTANBUL ANKARA İZMİR SAHUR SAATLERİ: Bugün sahur kaçta? Sahur imsak mı güneş mi?

Ramazan ayının gelmesiyle sahur saatinin başlama ve bitiş saati araştırılıyor. Müslüman aleminin büyük bir heyecanla beklediği ramazan ayı 23 Mart itibariyle başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre ramazan ayında 29 gün boyunca oruç tutulacak. Peki İstanbul, İzmir, Ankara sahur vakti ne? Bugün sahur kaçta? Sahur imsak mı güneş mi? Ayrıntılar haberimizde...

BUGÜN SAHUR KAÇTA?

İSTANBUL SAHUR SAAT KAÇTA?

İstanbul’da 26 Mart 2023 Pazar imsak vakti saat 05:25 olacak.

ANKARA SAHUR SAAT KAÇTA?

Ankara'da 26 Mart 2023 Pazar imsak vakti saat 05:12 olacak

İZMİR SAHUR SAAT KAÇTA?

İzmir’de oruç tutacaklar için 26 Mart Pazar (bu gece) sahur (imsak vakti) saat 05:37 olacak.

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SAHUR İMSAK MI GÜNEŞ Mİ?

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır.

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Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

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