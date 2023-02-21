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İstanbul, Ankara, Konya, Mersin... Fırsatçılar deprem, felaket dinlemiyor! Utanmadan bir de böyle söylüyorlar...

21.02.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketi sonrasında yaralar sarılmaya çalışılırken sarsıntılar da dur durak bilmeden devam ediyor. Dün akşam Hatay'da gerçekleşen 6.4 şiddetindeki deprem sonrasında altı kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman gibi deprem bölgelerinde yaşayıp şehirlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar çevre illere yerleşmeye çalışırken kira fiyatları adeta insanları çılgına çevirdi.

İstanbul, Ankara, Konya, Mersin... Fırsatçılar deprem, felaket dinlemiyor! Utanmadan bir de böyle söylüyorlar...

Üst üste yaşanan depremler sonrası Türkiye'nin birçok bölgesinde kira fiyatları artışa geçti! Bazı vatandaşlar evlerini depremzedelere ücretiz şekilde verirken bazıları da makul fiyatlara evlerini depremden gelenlere açtı. Ankara, Konya, Mersin hatta İstanbul'da bazı emlakçılar ve mal sahipleri ise fahiş fiyat artışına gitti.

HEM FIRSATÇILAR HEM KÜSTAH! 'DEPREMZEDELER SIRADA BEKLİYOR'

Hatta bazı emlakçıların ev tutmak için arayışta olan ailelere 'Kararınızı çabuk verin Kahramanmaraş'tan Adıyaman'dan Hatay'dan Malatya'dan Gaziantep'ten gelen depremzedeler sırada bekliyor' dediği iddia edildi.

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ÜNLÜ OYUNCU DA İSYAN ETTİ! 'KİMSE NASIL SES ÇIKARMIYOR?'

Oyuncu Hande Doğandemir de İstanbul'daki kira artışlarıyla ilgili bir paylaşımı alıntılayarak 'Bu duruma kimse nasıl ses çıkarmıyor? Bu nasıl normalleşti, bu kiraları verebilen var mı? Sonu ne olacak?' dedi.

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Kadıköy'deki kira fiyatlarının olduğu harita çileden çıkardı! Kadıköy'deki kira fiyatlarının olduğu harita çileden çıkardı!

DEPREM SONRASI YOĞUN GÖÇ ALDI, KİRALAR ALDI BAŞINI GİTTİ

Deprem sonrası yoğun şekilde göç alan Mersin'de de kiralar el yakmaya başladı. Depremden önce 4 bin TL seviyesinde olan dairelerin fiyatları bir anda 8-9 bin TL'ye çıkmaya başladı. Mersin Belediye Başkanı Seçer de depremden sonra yoğun göç aldıklarını bu konuyla ilgili düzen ve planlama çalışmalarının aciliyetle hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etmişti.

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Deprem noktasında Türkiye'nin en güvenli bölgelerinden biri olan Konya'da da aynı şekilde daire fiyatları artı. Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, odaya kayıtlı hiçbir emlakçının fiyatları arttıran emlakçıların evlerini kiralamadığını söylerken 'Günlük bazda kira fiyatlarının yüzde 30-40 arttığını görüyoruz' ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası dikkat çeken görüntü! Deprem sonrası dikkat çeken görüntü!


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