İstanbul Bilişim battı mı? Müşteriler ne yapacak? İstanbul Bilişim'den verilen siparişler ne zaman gelecek? İstanbul Bilişim kapandı mı?

2002 yılından bu yana teknoloji perakendecisi olarak Türkiye’de hizmet veren İstanbul Bilişim'in ekonomik sıkıntılar çekmesi gündemden düşmüyor. İstanbul Bilişim'den ürün alan ve ürünlerinin gelmediğini söyleyen müşteriler, paralarını da alamamaktan şikayetçi. Uzun zamandır stok sıkıntısı çeken İstanbul Bilişim müşterileri, İstanbul Bilişim kapandı, İstanbul Bilişim battı mı sorularıyla araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki İstanbul Bilişim'in son durumu nedir? İstanbul Bilişim müşterileri ne olacak? İşte haberimiz...
Bu süreçte İstanbul Bilişim'den alışveriş yapan binlerce kişi, uzun zamandır hem ürünleri gelmediği için hem de paralarını alamadıkları için şikayetlerini sosyal medya kanalları üzerinden yapmaya devam ediyor. İstanbul Bilişim'den alınan ürünler ne zaman gelecek sorularını soran kullanıcılar, artık ürünlerden umudunu kesti ve "İstanbul Bilişim para iadesini ne zaman yapacak" şeklinde şikayetler yazarak firmaya iletiyorlar. İstanbul Bilişim'in battığını düşünen kullanıcılardan bazıları konuyu savcılığa ilettiler. İstanbul Bilişim'den sipariş veren birçok tüketici hala siparişlerinin gelmemesinden şikayetçi.
Stok sıkıntısı yaşadığını belirten İstanbul Bilişim yetkilileri, koronavirüsün ardından ekonomik sıkıntı yaşadıklarını da belirttiler. İstanbul Bilişim yetkilileri bu durumu fırsat bilen bazı kötü niyetli kişilerin sosyal medyada şikayetçi olmalarından ve kötü propaganda yapmalarından şikayetçi.
İstanbul Bilişim'in kapanacağı konusu sosyal medyada gündem olunca yetkililerden açıklama geldi. İstanbul Bilişim yetkilileri yaptıkları açıklamada şunları söyledi:
"İstanbul Bilişim, 2002 senesinden bugüne, e-ticaret sektöründe ve 160 çalışanı ile tüm Türkiye'yi kapsayan hizmet anlayışıyla çalışmaktadır. Son dönemde ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları ve ardından tüm dünyayı saran Kovid-19 salgını ile dünya genelinde üretim, tedarik ve lojistik sıkıntısı yaşanmıştır. Bunun akabinde oluşan aksaklıkları fırsat bilen bazı kötü niyetli kişiler ve çıkar amaçlı gruplar yüzünden sosyal medya da çıkan şirketimiz aleyhine propagandalar yüzünden şirketimiz çok zorlu bir sürece gelmiştir.
Konuya vakıf olmayan, tek amacı firmadan değişik yollarla kazanç sağlamak veya karalama olan kişiler yüzünden müşterilerimiz gereksiz bir paniğe sevk edilmişir. İcra vs. gibi süreçler kanuni zamanından önce uygulayarak bankalar nezdinde hareket kabiliyetimizi yitirmemize neden olunmuştur. Şirketimiz bu sebeplerden dolayı gereken likiditeyi sağlamak konusunda zorlanmaya başlamıştır. Bu süreç ticari faaliyetlerimizi etkiler hale gelmiştir.
Piyasa koşullarına göre faaliyetimize devam etmek, ödeme yapımızda sürdürülebilir değişiklikler yapmak, yasal süreçleri düzenlemek adına yönetim kurulu kararı ile yeniden yapılandırma süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato talepli başvuru yapılmış, başvuru talebimiz mahkemece uygun bulunarak gerekli tedbir kararı verilmiştir."
İflas anlaşması olarak da bilinen konkordato, batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabileceklerini belirten bir anlaşmadır. Koşullar dahilinde borçları ödemek için alacaklılarıyla yapılan anlaşma sayesinde alacaklının çok zarara girmemesi gözetilmektedir.
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