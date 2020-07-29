İstanbul Bilişim battı mı? Müşteriler ne yapacak? İstanbul Bilişim'den verilen siparişler ne zaman gelecek? İstanbul Bilişim kapandı mı?

2002 yılından bu yana teknoloji perakendecisi olarak Türkiye’de hizmet veren İstanbul Bilişim'in ekonomik sıkıntılar çekmesi gündemden düşmüyor. İstanbul Bilişim'den ürün alan ve ürünlerinin gelmediğini söyleyen müşteriler, paralarını da alamamaktan şikayetçi. Uzun zamandır stok sıkıntısı çeken İstanbul Bilişim müşterileri, İstanbul Bilişim kapandı, İstanbul Bilişim battı mı sorularıyla araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki İstanbul Bilişim'in son durumu nedir? İstanbul Bilişim müşterileri ne olacak? İşte haberimiz...

İSTANBUL BİLİŞİM BATTI MI? SİPARİŞ VERİLEN ÜRÜNLER GELECEK Mİ?

Bu süreçte İstanbul Bilişim'den alışveriş yapan binlerce kişi, uzun zamandır hem ürünleri gelmediği için hem de paralarını alamadıkları için şikayetlerini sosyal medya kanalları üzerinden yapmaya devam ediyor. İstanbul Bilişim'den alınan ürünler ne zaman gelecek sorularını soran kullanıcılar, artık ürünlerden umudunu kesti ve "İstanbul Bilişim para iadesini ne zaman yapacak" şeklinde şikayetler yazarak firmaya iletiyorlar. İstanbul Bilişim'in battığını düşünen kullanıcılardan bazıları konuyu savcılığa ilettiler. İstanbul Bilişim'den sipariş veren birçok tüketici hala siparişlerinin gelmemesinden şikayetçi.