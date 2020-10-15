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İstanbul Bilişim hakkında karar verildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.10.2020 13:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Bilişim'in konkordato talebi İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce reddedildi. Mahkeme şirketin iflasına karar verdi.

İstanbul Bilişim hakkında karar verildi

İstanbul Bilişim'in konkordato talebi İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce reddedildi. Mahkeme şirketin iflasına karar verdi.

Ayrıntılar birazdan...

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