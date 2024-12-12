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Telefon faturalarındaki artışa ÖİV de eklenecek! Hat sahipleri dikkat! 575 lira oluyor

12.12.2024 07:51
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Cep telefonu faturalarına gelen zamlar halkı isyan ettirirken hat sahiplerinden alınan vergi oranlarında da artışa gidiliyor. 2024 yılında telefon hattı sahiplerinden her ay düzenli olarak alınan Özel İletişim Vergisi 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yıllık 575 lira olacak. Yeni yılda yüzde 43.93 zamlanacak ÖİV aylık olarak 47 lira 91 kuruş olarak hesaplandı.

Telefon faturalarındaki artışa ÖİV de eklenecek! Hat sahipleri dikkat! 575 lira oluyor

Yüksek enflasyon karşısında ödedikleri faturalara da her geçen gün zam gelen tüketicilere bir sürpriz de Özel İletişim Vergisi’nden geldi. GSM hattı kullanan kişilerden kesilen Özel İletişim Vergisi'nin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 575 lira olacağı ifade edildi.

Türkiye'de 1999 yılında yaşanan deprem sonrası yürürlüğe giren Özel İletişim Vergisi telefon hattı sahiplerinden aylık olarak tahsil ediliyor. 2024 yılında 400 lira olarak belirlenen ÖİV 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren zamlanarak 575 lira olacak. Yeni hat alacak bireylerden, faturalı yada faturasız hat ayrımı olmaksızın her kullanıcıdan alınan aylık ücret ise 47 lira 91 kuruş olarak hesaplandı.

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Telefonlardan alınan vergi ayrıca ev interneti kullanan kişilerden de yüzde 10 tutarında kesilecek. Özel İletişim Vergisi genel olarak elektronik haberleşme ve yayın hizmetlerini kapsıyor. (Ekonomim)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Zam cep telefonu GSM operatörü vergi fatura telefon
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