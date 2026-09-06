İstanbul Boğazı'nda servet değerinde düğün! 50 milyon TL harcadı

Kazak milyarder iş insanı Arsen Tomsky ile Kamila Lukpanova İstanbul Boğazı'nda düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Çiftin düğün törenine yaklaşık 250 davetli katıldı.

2.5 AY HAZIRLIK YAPILDI

Düğün organizasyonu ise yaklaşık 2.5 ay hazırlık yapıldığı belirtildi. Ayrıca görkemli organizasyonun 50 milyon lirayı bulduğu aktarıldı. Düğün için yurt dışından İstanbul'a gelen davetliler iki gün boyunca ağırlandı. Katılımcılar için 3 farklı etkinlik düzenlendi.

50 MİLYON LİRALIK FATURA

Düğün töreninin ardından kutlama partisine geçildi ve davetliler gece boyunca eğlendi. Çiftin görkemli düğün için harcadığı para da çok konuşuldu.

YURT DIŞINDAN SANATÇILAR GETİRİLDİ

Etkinlik için yaklaşık 30 milyon lira, organizasyonun tamamı için ise yaklaşık 50 milyon lira harcandığı belirtildi. Sanatçılar ve DJ'ler dev eğlence için yurt dışından getirildi. Rus şarkıcı Valery Meladze düğünde sahne alan isimlerden biri oldu.

Ulaşım teknolojileri alanındaki yatırımlarıyla tanınan Arsen Tomsky'nin servetinin yaklaşık 920 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Tomsky, 2022 yılında şirketinin merkezini Kazakistan'a taşırken Kazakistan vatandaşlığı da aldı.