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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 bin TL evlilik desteği nedir, şartları nelerdir? Başvurusu nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
22.02.2025 23:20
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Devletin çeşitli kurumlarının takip ve kontrol ettiği uygulamalar genel olarak vatandaşların çok daha iyi hizmet alabilmesi ve hem resmi işlerinin hem de sosyal ve ekonomik durumlarının desteklenmesini hedefler. Bu hedefler kapsamında belediyeler, müdürlükler gibi çeşitli resmi kurum ve kuruluşlar bazı projeler geliştirmişlerdir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 bin TL evlilik desteği nedir, şartları nelerdir? Başvurusu nasıl yapılır?

İçindekiler

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 bin TL evlilik desteği nedir?
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 bin TL evlilik desteği şartları nelerdir?
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 bin TL evlilik desteği başvurusu nasıl yapılır?
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 bin TL evlilik desteği ödemesi ne zaman yatar?

Vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ya da onlara daha iyi hizmet verebilmek için geliştirilmiş olan uygulamalardan biri de evlenme yardımı adı ile hayata geçirilmiş olan uygulamadır. Evlenme yardımı ödeme olarak yapılır ve ne kadar yapılacağı devlet tarafından belirlenir. Evlenen kişilerden her ikisinde de aranan bazı şartlar bulunur. Bu şartları yerine getiren kişiler evlilik desteği alabilir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 bin TL evlilik desteği nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile yapılan vatandaşa yönelik hizmetlerden biri de evlilik desteğidir. Evlenecek olan çiftleri desteklemeyi amaçlayan bu proje bir süredir devam etmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 bin TL evlilik desteği şartları nelerdir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 Bin TL’lik evlilik desteği uygulaması belli şartlara uygun olan kişilere verilebilmektedir. Öngörülen ve belirlenen şartlardan bazıları şu şekildedir:

  • İstanbul ili sınırları içinde ikamet ediyor olmak (Evlenecek çiftlerin her ikisi için de geçerli)
  • Yapılan sosyal incelemelerin sonucunda ekonomik ve sosyal gereksinim halinin yetkili kişiler tarafından tespit edilerek raporlanması
  • Başvuru yapan kişilerin 3 ay içinde evlenecek olmaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 bin TL evlilik desteği başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru yapan kişilerin gelir durumu incelendikten sonra başvurusu değerlendirilir. Başvuru yapmak için ise bazı adımlar takip edilmelidir. Başvurular online olarak ya da bu işlemler için açılmış olan çağrı merkezi üzerinde yapılabileceği gibi kuruma direkt olarak gidilerek şahsen de yapılabilmektedir. Bir süre önce 30 bin TL’ye arttırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi evlilik desteği projesine ayrıca belediyeye ait olan mobil uygulama üzerinden de başvuru işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Başvuru kanalları şunlardır:

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan İstanbul Senin mobil uygulaması
  • Alo 153 Çağrı Merkezi
  • Mail adresi (cozummerkezi@ibb.gov.tr)
  • Çözüm Merkezi’ne ait olan mobil uygulama
  • Whatsapp uygulaması (0 552 153 00 34)
  • Mobil çözüm noktaları
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan resmi internet sitesi (www.cozummerkezi.ibb.istanbul)
  • Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru sistemi (sosyalyardim.ibb.gov.tr)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 bin TL evlilik desteği ödemesi ne zaman yatar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 30 bin TL olan evlilik desteği ödemesini alabilmek için öncelikli olarak belirtilen şartları yerine getirmek ve başvuru işlemini gerçekleştirmek gerekir. Sadece belli özelliklere sahip olan kişilerin başvuru yapma hakkına sahip olduğu evlilik desteği ödemesi başvuru değerlendirilmesinin hemen ardından yapılır.

2023 yılından bu yana uygulanan evlilik desteği ödemesi kişilerin başvuru sırasında teslim ettiği evraklar incelendikten sonraki süreçte yatırılır. Destek bedeli verilen banka hesabına evlilik resmi olarak gerçekleştirildikten sonra geçer. Ödemenin yapılabilmesi için evliliğin resmi olarak gerçekleşmiş olması gerekliliği bulunur.

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evlilik istanbul büyükşehir belediyesi
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