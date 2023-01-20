İstanbul'da 1 ev fiyatına İngiltere'de 2 şato alınabiliyor! Bu karşılaştırma sosyal medyanın dilinde... Fiyatlar şaşkına çevirdi

İstanbul'daki konut fiyatlarındaki artış son dönemde herkesin gündeminde. Ev sahibi olmak isteyenlerin elini kolunu bağlayan fiyatlara dair sosyal medyada yayılan bir gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Biri İstanbul'da, diğeri İngiltere'de satışa çıkan iki ilana göre Türkiye'deki 4+1 ev fiyatına Avrupa'da 10 odalı şato satın alınabildiği görüldü. Sosyal medyanın konuştuğu bu olay, İstanbul'daki daire fiyatlarının ne kadar yükseldiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar ise bunun mantıklı olmadığını söylerken İstanbul'dan daire satın alan yabancılara işaret ediyor. İşte detaylar...

"MANTIĞA UYMUYOR"

Kanal D Haber’de yer alan habere göre; İstanbul’da Suadiye sahildeki 300 m2’lik 50 milyon TL’deki daire ile İngiltere’de 10 odalı ve 25 milyon TL değerindeki şato karşı karşıya getirilince herkes büyük şaşkınlık yaşadı.

İstanbul Emlak Komisyoncuları Derneği Başkanı Nizamettin Aşa “50 milyon TL’ye bugün Kadıköy’de daire satılması hiç mantığa uymuyor” dedi.

İSTANBUL'DA 1 EV FİYATINA İNGİLTERE'DE 2 ŞATO

Mantığa uymasa da İstanbul’daki ev fiyatları Avrupa’yı solladı. İstanbul’da ev fiyatları deyim yerindeyse aldı başını gitti. Öyle ki Kadıköy Caddebostan’da 4+1 bir evin fiyatı 18 milyon TL. İngiltere’deyse 10 odalı bir şatonun fiyatı 25 milyon TL. Yani İstanbul Kadıköy’de 1 ev fiyatına, İngiltere’de 2 şato alınabiliyor.

Emlakçı Fevzi Çakmak, “Daha büyük metrekaredeki daireler ise özelliklerine göre 35 milyon TL ile 50 milyon TL arasında alıcı bulabiliyor” şeklinde konuştu.

İSTANBUL'DA KONUT FİYATLARININ YÜKSELME NEDENİ

Nizamettin Aşa da “Tamam maliyet yüksek, ona kimse bir şey demiyor. İşçilik yüksek, işte arsa bulunamıyor. Bunun dışındaki olan yükselme tamamen balon veya köpük dediğimiz olay.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki konut fiyatlarının bu kadar yükselmesinin nedeniyse; uzmanlara göre özellikle son dönemde fahiş fiyatlarla satışa çıkan evleri alanların Türkler değil, Ruslar, Iraklılar ve İranlılar olması.

Nizamettin Aşa bununla ilgili “Son zamanlarda zaten ev sahiplerinin psikolojisi bu yönde. Hatta bize diyorlar ki ‘Yabancı müşterin yok mu?’” şeklinde konuştu.

Emlakçı Fevzi Çakmak ise “T.C. vatandaşlığı almak isteyen yabancı uyruklu vatandaşların aşırı talebidir” dedi.



