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15 gün içerisinde 500 bin TL... Satılık ve kiralık ev fiyatları ne olacak? 'İstanbul'da o bölgelerde...' Kiralar için 6 ayı işaret etti

20.01.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev satın alacaklar da kiralayacaklar da son aylarda emlak piyasasındaki hareketliliğe kilitlenmiş durumda. Konut kampanyalarının piyasaya etkisi merak ediliyor. Bazı emlakçılar satılık ev fiyatlarının 15 günde 500 bin TL arttığını belirtirken bazı emlakçılar ise özellikle kiralarda şimdiden bir düşüş olduğunu söylüyor. Kimisi de 6 ay içerisinde kiralarda düşüş bekliyor. Peki, satılık ev fiyatları düşer mi? Kiralar düşecek mi yükselecek mi? İşte milyonların merak ettiği o sorulara yanıtlar...

15 gün içerisinde 500 bin TL... Satılık ve kiralık ev fiyatları ne olacak? 'İstanbul'da o bölgelerde...' Kiralar için 6 ayı işaret etti

Emlak piyasasında son dönemde yaşanan hareketlilik konut kampanyalarının açıklanmasıyla sürüyor. Kimi vatandaşlar ev sahibi olmak için satılık ev araştırmalarını hızlandırırken ev almayacak olanlar da kiralık ev fiyatlarının durumunu merak ediyor. Özellikle açıklanan kampanyaların kiralar üzerinde nasıl bir etkisinin olacağı da herkesin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bir süredir özellikle İstanbul'da kiralık ev fiyatlarının ciddi anlamda yükseldiği biliniyordu. Peki, ev kiraları düşer mi? Sektör temsilcileri bu konuda farklı görüşlere sahip. Bir yandan satılık ev fiyatlarının 15 gün içerisinde 500 bin TL arttığı ifade edilirken bir yandan da 6 ay içerisinde ev kiralarında düşüş olacağına işaret ediliyor. İşte kiralık ve satılık evlerle ilgili detaylar...

FIRSATÇILAR YİNE İŞ BAŞINDA

Show Haber’de yer alan habere göre, kiralık ev fiyatlarına kampanyaların etkisi ile ilgili sektör temsilcilerinin bir kısmı ‘Rüzgarı bile yetti’ derken bir kısmı da tam tersini söyledi. Fahiş kiralara çare olması beklenen konut kampanyalarının emlak sektöründe bir hareketlenme yarattığı belirtildi. Fırsatçılar ise satılık evlerin fiyatlarını anında yükseltti. Buna nedenle gözler şimdi de kiralık evlere çevrildi. Bazı emlakçılar kiralık ev fiyatlarında düşüşü, bazılarıyla aksini iddia ederken kimileri ise düşüşün yalnızca belirli bölgelerle kısıtlı olacağını öne sürdü.

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"KİRALIK EV FİYATLARINDA DÜŞÜŞ OLDU"

Gayrimenkul Uzmanı Gülcan Altınay “Evler daha boşalmadan aslında şu anda kiralık rakamlarda bir düşüş oldu. İnsanlar kira öder gibi aslında evlerini ödeyecekler. Baktığımız zaman hal böyle olunca kiralıklarda talep azaldı. Talebin azaldığı her yerde fiyatlar otomatikman düşmüş olur. Ümraniye, Dudullu, Bahçeşehir, Beylikdüzü… Bu bölgelerde düşüş gösterdiğini gözlemliyoruz” dedi.

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"KİRALAR DÜŞMEZ, SATILIK EVLERE TALEP BİTMEZ"

Bazı emlakçılar da yabancıların Türkiye’ye olan ilgisi devam ettiği sürece ne kiralık ne de satılık dairelerde herhangi bir düşüş yaşanmayacağını belirtti.

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Buna karşılık emlakçı Bedri Yılmaz ise “Bu göç olayı durdurulmadığı sürece hiçbir şey normale dönmez. Kiralar da düşmez, satılığa talep de bitmez. Çok sayıda fırsatçı var. Ev sahipleri olsun, müteahhitler olsun… Faizler düştüğü an fiyatları yükseltiyorlar.” ifadelerini kullandı.

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"6 AY İÇERİSİNDE DÜŞÜŞ BEKLİYORUM"

Öte yandan Gayrimenkul Uzmanı Ebru Kain ise “Önümüzdeki 6 ay içerisinde, 2023’te kiralarda bir düşüş bekliyorum ben. Hem arz yapan bizleri hem müşteriler olumlu etkileyecek. Yeni bölgelerde, İstanbul’un daha dış bölgelerinde arzda çoğalma olacağı için fiyatlarda düşüş bekliyorum” şeklinde konuştu.

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Ancak emlakçı Abdurrahman Yeşiltaş ise “Bu söylediğiniz konu mümkün değil kiraları düşürmez” dedi.

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55 m2 ve 4 milyon TL’ye satılık bir daireyi örnek gösteren Yeşiltaş “Şu gördüğünüz daire 15-20 gün önce 3,5 milyon TL civarında düşünüyorlardı 4 milyon TL’ye çıkardılar. Her sene 10-15 tane elimde kiralık ev olurdu. İki aydır elime 1 tane ev geldi” ifadelerini kullandı.

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