İstanbul'da 19 okul bahçesi ücretli otoparka dönüştü!

Valilik İSTAYPARK adında bir uygulama başlattı. 19 okulun bahçesi, bu uygulama kapsamında ücretli otoparka çevrildi. İstanbul Valiliği’nin kararıyla 19 okul bahçesinin "İstaypark" adıyla ücretli otoparka dönüştürülmesi, öğrenci güvenliği ve okul alanlarının ticari kullanımı tartışmalarını alevlendirdi. İşte detaylar...

Cansu Akalp

İstanbul Valiliği, kent genelindeki 19 devlet okulunun bahçesinin ücretli otopark olarak işletilmesine onay verdi. "İstaypark" adıyla yürütülen uygulama kapsamında bazı okul bahçeleri, ders saatleri dışında ve hafta sonlarında otopark işletmesine dönüştürüldü.

Karar, özellikle öğrenci güvenliği ve okul alanlarının kullanımına ilişkin yoğun tartışmaları da beraberinde getirdi.

HalkTV'den Ceren Ural'ın haberine göre; Normalde öğrenci velilerinin bile okula araçla girmesi yasakken, araç sürücülerinin park bahanesiyle okullara girmesi tepkilere sebep oldu.

Valilik kararının uygulamaya alınmasının ardından, okul bahçelerinin ticari amaçla kullanılması veliler tarafından eleştirildi.

"ÇOCUKLARIMIZ GÜVENDE DEĞİL"

Veliler, "Biz çocuklarımız okulda diye güvende hissediyoruz ama park bahanesiyle hangi aracın ne amaçla okula gireceğini bilmiyoruz, çocuklarımız güvende değil" açıklamalarını yaptılar. Ayrıca otopark haline getirilen okulların bölgelerin önemli liselerine ait olması da dikkat çekiyor.

İstanbul da 19 okul bahçesi ücretli otoparka dönüştü! 1

Uygulama, İstanbul Valiliği iştiraki İSTAY A.Ş. tarafından yürütülen İstaypark adlı dijital platform üzerinden işletiliyor. 2023 yılında faaliyete geçen platform, plaka tanıma sistemi, online rezervasyon, mobil ödeme ve 7/24 kamera takibi gibi özelliklerle dikkat çekiyor.

Platformda yer alan tanıtım bilgilerinde:

"Güvenli Park, Hızlı Geçiş" sloganı,

"50.000+ Park Rezervasyonu" ifadesi,

"Şehrin en merkezi 24 lokasyon" bilgisi,

okul bahçelerinin yoğun bir ticari otopark trafiğine açıldığını gösteriyor.

Ancak bu dönüşümün, öğrencilerin güvenliği ve oyun alanlarının bütünlüğü üzerindeki etkileri soru işaretleri yaratıyor.

İstanbul da 19 okul bahçesi ücretli otoparka dönüştü! 2

İstaypark Nedir?

İstaypark, İstanbul Valiliği’nin iştiraki olan İSTAY A.Ş. tarafından kurulan ve otopark yönetimini dijitalleştirmeyi amaçlayan ticari bir platformdur.

Sistem:

Plaka tanıma teknolojisi,
Mobil ödeme,
Online rezervasyon,
Kamera güvenlik altyapısı

gibi özellikler sunarak özellikle şehir içi park sorununa çözüm getirmeyi hedefliyor. Ancak platformun devlet okullarının bahçelerini otoparka dönüştürmesi, “eğitim alanlarının ticari kullanımı” tartışmalarına yol açmış durumda.

Anahtar Kelimeler:
Bahçe okul valilik
