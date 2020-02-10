İstanbul'da Adalar, Marmaray ve Havaist'te zam! İşte yeni ücretler

Metrobüste ise en kısa mesafe (1 durak) tam bilet 1.95’ten 2.50’ye, öğrenci 1.45’ten 1.55’e çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan zam sonrası ücretler şu şekilde oldu;

İstanbul'da en büyük zam ise İBB'ye bağlı Şehir Hatları AŞ.'nin Adalar Hattı'nda oldu.

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Marmaray da UKOME'nin kararı uyarınca fiyat düzenlemesine gitti.

Otobüs ve raylı sistemlerde ortalama yüzde 35 zam yapılırken Adalar ulaşımında ise artış miktarı yüzde 100'e vardı.

İndirimli öğretmen 5TL’den 9 liraya

Öğrenci 4 TL’den 7 liraya,

-Şehir Hatları Adalar

Tam 5.20 TL’den 10 TL’ye yükseldi.

AKTARMA

Ada Kartlı Tam 6, aktarma 3.75 oldu.



HAVAİST

Havalimanına giden Havaist otobüsleri ise 5.20’den 7 TL’ye çıktı.

İBB'DEN ADA VAPURUNA GELEN ZAMLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Şehir Hatları Adalar seferleri ile ilgili kamuoyuna yansıyan artışlar Adalar’a yerli ve yabancı turistik amaçlı seyahat edenler içindir. Adalar’da yaşayan halkımız için sadece 5.20 TL’den 6 TL’ye yükseltilmiştir. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) February 10, 2020

İŞTE YENİ TOPLU TAŞIMA TARİFESİ BUGÜN UYGULANMAYA BAŞLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 6 Şubat'taki toplantısında, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İSTESOB) teklifiyle kentte toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar alındığını duyurmuştu.

Bugün uygulamaya konulan yüzde 35 zamlı yeni toplu ulaşım tarifesine göre, 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılıyor.

Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde tam bilet aktarma ücretlerinde, birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira oldu.

Öğrenci aktarma ücretlerinde ise birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş şeklinde. Şehir Hatları vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak tespit edildi.

Deniz yollarında birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira olarak düzenlendi.

