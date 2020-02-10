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İstanbul'da Adalar, Marmaray ve Havaist'te zam! İşte yeni ücretler

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.02.2020 13:48 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), toplu ulaşım fiyatlarına yaptığı zam bu sabah itibarıyla yürürlüğe girerken Şehir Hatları'na bağlı vapurlarla Adalar tam bilet fiyatı 5,20 liradan 10 liraya çıkarıldı.

İstanbul'da Adalar, Marmaray ve Havaist'te zam! İşte yeni ücretler

İBB'nin UKOME kararıyla maliyetlerdeki artış nedeniyle yaptığı zam yürürlüğe girdi.

Otobüs ve raylı sistemlerde ortalama yüzde 35 zam yapılırken Adalar ulaşımında ise artış miktarı yüzde 100'e vardı.

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Marmaray da UKOME'nin kararı uyarınca fiyat düzenlemesine gitti.

İstanbul'da en büyük zam ise İBB'ye bağlı Şehir Hatları AŞ.'nin Adalar Hattı'nda oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan zam sonrası ücretler şu şekilde oldu;

  • Marmaray tam parkur 5.70’den 7.75 TL'ye. En düşük ücret 2.60’dan 3.50’a, indirimli öğrenci 1.25’den 1.70, indirimli 2 1.85'ten 2.50'ye

tam parkur öğrenci 2.75’ten 3.50, öğretmen 4’ten 5.40’a çıktı.

Metrobüste ise en kısa mesafe (1 durak) tam bilet 1.95’ten 2.50’ye, öğrenci 1.45’ten 1.55’e çıktı.

34 durak ve sonrası tam bilet 3.85’ten 5.20’ye, öğretmen 2.10’dan 2.85’e, öğrenci 1.25’ten 1.70’e yükseldi.

ADALAR SEFERLERİ

İDO

-Bostancı Kabataş 11’den 15 TL’ye

İndirimli öğretmen 6 TL 8 TL

Öğrenci 4.30’dan 6 TL’ye

-Kabataş-Beşiktaş-Adalar

Tam bilet 12.50’den 14 TL’ye

İndirimli öğretmen 9 TL’den 14’TL’ye

Öğrenci 6.30’dan 10.50’ye

-Bostancı Adalar

Tam 7 liradan 12 TL’ye

İndirimli öğretmen 5TL’den 9 liraya

Öğrenci 4 TL’den 7 liraya,

-Şehir Hatları Adalar

Tam 5.20 TL’den 10 TL’ye yükseldi.

AKTARMA

Ada Kartlı Tam 6, aktarma 3.75 oldu.

HAVAİST

Havalimanına giden Havaist otobüsleri ise 5.20’den 7 TL’ye çıktı.

İBB'DEN ADA VAPURUNA GELEN ZAMLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İŞTE YENİ TOPLU TAŞIMA TARİFESİ BUGÜN UYGULANMAYA BAŞLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 6 Şubat'taki toplantısında, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İSTESOB) teklifiyle kentte toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar alındığını duyurmuştu.

Bugün uygulamaya konulan yüzde 35 zamlı yeni toplu ulaşım tarifesine göre, 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılıyor.

Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde tam bilet aktarma ücretlerinde, birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira oldu.

Öğrenci aktarma ücretlerinde ise birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş şeklinde. Şehir Hatları vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak tespit edildi.

Deniz yollarında birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira olarak düzenlendi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Marmaray, HAVAİST, zam,

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Okuyucu Yorumları 51 yorum
İBB ye bağlı olmayan, ulaştırma bakanlığına bağlı olan #marmaray’a sessiz sedasız devlet baba %35 zam (fiyat güncelleme )yapmış. Hani nerde o iett ye zam yapıldığında video çekip grafik hazırlayanlar !Tek kelimeyle Rezilsiniz.
Toplu Ulaşımı cazip hale getirilmesi gerekir. En son ulaşımı maddi kaynak olarak kullanacaksın, aksi taktirde herkes özel araçını kullanır ve trafik sorununu çözemezsin.
Kuru sıkı atma,bilmediğin mekanizmayı kurcalama,UKAME elinde patlar.
milleti arabaya almaya zorluyor imambey.
Döner sermaye olmalı kaynak lazım.işçi maaşları nasıl ödeniyor sanıyorsunuz.İstanbul gibi dünyanın en şehirlerinden birinde yaşıyoruz.Kim zam yapılmasını ister.
Ozaman bizim olduğumuz yeede zam olmaz demeyecekti
zam olayini lutfen nerden kimden gelirse gelsin basit indirgemek olmaz o zam idi bu fiyat ayarlaması tartışması yanlış ekrem baskan gelirken israflardan gelen kar ile zamları eritecegim diye vaatleri vardi lutfen yapabileceginiz sozleri verin
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