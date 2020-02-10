İstanbul'da Adalar, Marmaray ve Havaist'te zam! İşte yeni ücretler

İBB'nin UKOME kararıyla maliyetlerdeki artış nedeniyle yaptığı zam yürürlüğe girdi.
Otobüs ve raylı sistemlerde ortalama yüzde 35 zam yapılırken Adalar ulaşımında ise artış miktarı yüzde 100'e vardı.
Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Marmaray da UKOME'nin kararı uyarınca fiyat düzenlemesine gitti.
İstanbul'da en büyük zam ise İBB'ye bağlı Şehir Hatları AŞ.'nin Adalar Hattı'nda oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan zam sonrası ücretler şu şekilde oldu;
tam parkur öğrenci 2.75’ten 3.50, öğretmen 4’ten 5.40’a çıktı.
Metrobüste ise en kısa mesafe (1 durak) tam bilet 1.95’ten 2.50’ye, öğrenci 1.45’ten 1.55’e çıktı.
34 durak ve sonrası tam bilet 3.85’ten 5.20’ye, öğretmen 2.10’dan 2.85’e, öğrenci 1.25’ten 1.70’e yükseldi.
ADALAR SEFERLERİ
İDO
-Bostancı Kabataş 11’den 15 TL’ye
İndirimli öğretmen 6 TL 8 TL
Öğrenci 4.30’dan 6 TL’ye
-Kabataş-Beşiktaş-Adalar
Tam bilet 12.50’den 14 TL’ye
İndirimli öğretmen 9 TL’den 14’TL’ye
Öğrenci 6.30’dan 10.50’ye
-Bostancı Adalar
Tam 7 liradan 12 TL’ye
İndirimli öğretmen 5TL’den 9 liraya
Öğrenci 4 TL’den 7 liraya,
-Şehir Hatları Adalar
Tam 5.20 TL’den 10 TL’ye yükseldi.
AKTARMA
Ada Kartlı Tam 6, aktarma 3.75 oldu.
HAVAİST
Havalimanına giden Havaist otobüsleri ise 5.20’den 7 TL’ye çıktı.
Şehir Hatları Adalar seferleri ile ilgili kamuoyuna yansıyan artışlar Adalar’a yerli ve yabancı turistik amaçlı seyahat edenler içindir. Adalar’da yaşayan halkımız için sadece 5.20 TL’den 6 TL’ye yükseltilmiştir.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) February 10, 2020
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 6 Şubat'taki toplantısında, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İSTESOB) teklifiyle kentte toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar alındığını duyurmuştu.
Bugün uygulamaya konulan yüzde 35 zamlı yeni toplu ulaşım tarifesine göre, 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılıyor.
Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde tam bilet aktarma ücretlerinde, birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira oldu.
Öğrenci aktarma ücretlerinde ise birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş şeklinde. Şehir Hatları vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak tespit edildi.
Deniz yollarında birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira olarak düzenlendi.
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