İstanbul'da aidatlar kirayla yarışıyor! 2 bin TL'ye dayandı!

Son dönemde başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde artan kiralar, vatandaşların belini bükmeye başladı. Konut kira fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra diğer cep yakan detay ise konut aidatları olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul'da aidatlar kira fiyatları ile yarışır hale geldi. Ortalama bir konut için istenen aidat bedeli 2 bin TL'ye dayandı...

Artan enflasyonla birlikte konut fiyatlarında da ciddi bir artış yaşanıyor. Kiracılar konut kiralarından muzdaripken aidatlar da cep yakıyor. Durum öyle bir hal aldı ki konut kiralarının zirve yapmasından önceki kiralara eş değerde aidat fiyatları ortaya çıkmaya başladı.

ORTALAMA AİDAT 2 BİN TL

Eva Gayrimenkul Değerleme’nin Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı aidat araştırması ile İstanbul’un ilçelerindeki ortalama aidat fiyatları da belli oldu. Yapılan araştırmaya göre Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer aidatların zirve yaptığı ilçeler olarak açıklandı. Bu bölgelerde 100 metrekarelik bir konutun ortalama aidatı iki bin TL’lere dayanmış durumda.

İstanbul genelinde son bir yılda ortalama aidat artış oranı ise yüzde 80 seviyelerinde. Apartman ve site yönetimleri bu yılın ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam ve enflasyon oranını göz önünde bulundurarak yeni aidat bedellerini belirleyecekler.

SİTE AİDATLARI KİRA BEDELİYLE YARIŞIYOR

Sitelerde aidatların hızla artması ev sahiplerini ve kiracıları sıkıntıya sokmaya başladı bile. Bu durumun yeni yılda nasıl devam edeceği ise merak konusu. Site aidatları şimdiden kira bedelleriyle yarışır durumda.

