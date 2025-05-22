İstanbul'da bu sabah! Halk otobüsleri kontak kapattı, duraklarda yoğunluk oluştu

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası'ndan yapılan açıklamada, İBB ile imzalanan sözleşmeye karşın düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 yıldır devam ettiği belirtilerek, 3 bin 41 özel halk otobüsünün kontak kapatacağı duyurulmuştu.

BU SABAH KONTAK KAPATTILAR

Özel halk otobüsleri bugün İstanbul'da kontak kapatırken, sabahın erken saatlerinde bazı duraklarda yoğunluk oluşmaya başladı.

İBB'DEN EK SEFER AÇIKLAMASI

İBB'den yapılan açıklamada İstanbulluların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için bu sabah İETT tarafından ek seferler koyulduğu ve güzergah düzenlemeleri yapıldığı belirtildi.

Ayrıca 1 Haziran'dan itibaren ödemelerin tekrar planlandığı ve tüm tedbirlerin alındığı aktarıldı.

(Ajanslar)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır