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İstanbul’da bin TL sosyal yardım, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2020 11:53 | Son Güncelleme

Son dakika haberlere göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit 1000 TL’lik sosyal yardımın, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandığını duyurdu.

İstanbul’da bin TL sosyal yardım, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit 1000 TL’lik sosyal yardımın, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandığını duyurdu.

Sabah saatlerinden itibaren yardım alacak olan ailelerin evlerine giden ekipler, kendilerine teslim edilen zarflar eşliğinde ihtiyaç sahiplerine 1000 TL’yi teslim etti.

Ekipler, “PTT’den geliyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın talimatı ile bundan sonra ödemeleri konutlarınızda gerçekleştireceğiz. İlgili emniyet müdürlerimiz ve tüm teşkilatımız ile sizlerin hizmetindeyiz” açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,

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