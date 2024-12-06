FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul'da bu işle uğraşan herkes için artık zorunlu! Cep telefonu, tablet, bilgisayar... İkinci el eşya ve hurda ticaretine 'belge' ayarı

İstanbul'da bu işle uğraşan herkes için artık zorunlu! Cep telefonu, tablet, bilgisayar... İkinci el eşya ve hurda ticaretine 'belge' ayarı

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
06.12.2024 13:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da ikinci el eşya ve hurda alım satımı oldukça yaygın. Ne var ki ticaretin yoğun olarak gerçekleştiği her alan gibi burada da işin içine yasa dışı işlemler karışıyor. İşte bunun önüne geçilmesi için mega kentte yeni bir zorunluluk getirildi. İstanbul Valiliğince duyurulan karara göre bundan böyle ikinci el eşya ve hurda alım satımında "İkinci El Malzeme Alım Satım" belgesi düzenlemek zorunlu!

İstanbul'da bu işle uğraşan herkes için artık zorunlu! Cep telefonu, tablet, bilgisayar... İkinci el eşya ve hurda ticaretine 'belge' ayarı

İstanbul'da ikinci el eşya ve hurda alım satımına Valilik ayarı! Çalıntı eşyalara ve şüphelilere ulaşılmasının önüne geçmek adına yeni adım atıldı. Bu işle uğraşan işletmeler artık alım satım sırasında 'İkinci El Malzeme Alım Satım' belgesi düzenlemek zorunda. Belgede alım satımı yapılan şahıslar hakkında kimlik, adres, eşya, miktar ve özellikleri belirtilecek. İstanbul Valiliği kamu kurum ve kuruluşlarına yeni düzenlemeyle ilgili yazı gönderdi.

"ÇALINTI EŞYALARA VE ŞÜPHELİLERE ULAŞILMASINI ZORLAŞTIRIYOR"

Valilikten yapılan açıklamada, ikinci el eşyaların ve hurdaların herhangi bir alım satım belgesi düzenlenmeden alınıp satılıyor olmasının, çalıntı eşyalara ve şüphelilere ulaşılmasını önemli ölçüde zorlaştırdığı belirtildi.

thumbs_b_c_ac8c7251f02736e41bde633e19bf5c6f

İSTANBUL'DA BELGE ZORUNLULUĞU!

Açıklamada, "Bu nedenle, İstanbul il sınırları içerisinde ikinci el eşya ve hurda alım satımı yapan işletmelere, hurda alım satımı yaptıkları şahıslar hakkında kimlik, adres, eşya, miktar ve özelliklerini belirtir 'İkinci El Malzeme Alım Satım' belgesi düzenleme zorunluluğu getirilmiştir." denildi.

thumbs_b_c_12e1da4aaa0272aad34490df63f081dd

'İKİNCİ EL MALZEME ALIM SATIM' BELGESİ DETAYLARI NELER?

Düzenlemenin detaylarına değinilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Elektronik eşya ve beyaz eşya olarak tabir edilen (cep telefonu, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinası, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, akü, bakır malzeme ve benzeri) eşyaları ikinci el olarak alım satım yapan kişilere ait kimlik, adres bilgileri, işlemin yapıldığı tarih, eşya miktar ve özelliklerini belirten 'İkinci El Eşya Alım Satım Belgesi' düzenlenmesi; eşya ile ilgili fatura alınması ve kolluk kuvvetlerince talep edildiğinde bu faturanın ibraz edilmesi; ikinci el eşya alım ve satımlarının kayıt altına alınması, işletmeler tarafından envanter listesinin tutulması; hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan işletmelerin iç ve dış kısmına güvenlik kamera sistemlerinin kurulması; hurda ve ikinci el alım satımı yapan işletmelerin tespit edilerek, hırsızlık suçuna konu eşya malzeme alım satımı yapmamaları konusunda taahhütname alınması; 18 yaşından küçük kişilere/kişilerden yanlarında vasilerinin yanlarında bulunmadığı zamanlarda ikinci el eşya / hurda alım satımının yapılmaması; tanzim edilen İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi'nin 1 yıl süre ile saklanması; seyyar hurdacılık yapan şahısların mahalli idareler ya da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden gerekli belgeleri alması ve istenildiği durumlarda yetkililere ibraz etmesi sağlanacaktır."

thumbs_b_c_7e00d3f145b033d5621b1fc5162aa973

Açıklamada, "Kolluk birimlerinin konuyla ilgili yaptığı denetimler, aralıksız devam edecek olup, genelgenin getirdiği düzenlemelere aykırı hareket ettiği belirlenen işletmeler hakkında adli ve idari işlem başlatılacaktır." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'DAKİ KURUM VE KURULUŞLARA YAZI GÖNDERİLDİ

İstanbul Valiliği, hurda ve ikinci el malzeme alım satımlarıyla ilgili düzenlemeye ilişkin kararı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdi. (AA)

Anahtar Kelimeler:
İkinci el eşya hurda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şam'dan önceki son şehre de girdiler: Esad iktidarı sallanıyor

Şam'dan önceki son şehre de girdiler: Esad iktidarı sallanıyor

'Oyuncak bebek' lakaplı kadın tetikçinin o görüntüsü olay oldu!

'Oyuncak bebek' lakaplı kadın tetikçinin o görüntüsü olay oldu!

Cep telefonu, bilgisayar, tablet, beyaz eşya... İstanbul'da artık zorunlu!

Cep telefonu, bilgisayar, tablet, beyaz eşya... İstanbul'da artık zorunlu!

Sıfır faizli kredi için bankalar yarışa girdi! Rakam yükseldikçe yükseldi

Sıfır faizli kredi için bankalar yarışa girdi! Rakam yükseldikçe yükseldi

25 kuruşluk poşetleri kaldırıp, 2 liraya satıyorlar...

25 kuruşluk poşetleri kaldırıp, 2 liraya satıyorlar...

Denizbank'ta sıcak saatler: Hakan Ateş 27 sene sonra görevi bıraktı

Denizbank'ta sıcak saatler: Hakan Ateş 27 sene sonra görevi bıraktı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.