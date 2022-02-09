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İstanbul’da cep telefonuyla toplu ulaşım devri

09.02.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbullular için ulaşımda artık bir cep telefonu yeterli. Yeni İstanbulkart Mobil, ulaşımın yanı sıra marketlerden müzelere, online alışverişten taksilere, kafe-restoranlardan akaryakıt istasyonlarına, perakendeden eğlence sektörüne birçok alanda ödeme aracı olarak kullanılacak. Kullanıcılar ulaşım ödemelerini cep telefonundaki bir uygulama üzerinden QR kod kullanarak kolayca yapabilecek.

İstanbul’da cep telefonuyla toplu ulaşım devri

“Şehrin Yaşam Kartı” temasını taşıyan İstanbulkart Mobil, ulaşım ve yaşam kartı olarak hizmet veriyor. İstanbulkart, mobil uygulaması olan İstanbulkart Mobil ile fiziksel kartın tüm yeteneklerini ve teknolojinin getirdiği avantajları dijitale taşıyan hizmetler sunuyor. Yeni İstanbulkart Mobil, kullanıcıların deneyim dünyasını değiştirmek ve aldıkları hizmet kalitesini artırmak amacıyla yepyeni tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzüyle İstanbullularla buluştu.

KULLANICI DENEYİMİ ARTIYOR, HAYAT KOLAYLAŞIYOR

IOS, Android ve diğer işletim sistemlerinde rahatça kullanılabilen yeni İstanbulkart Mobil, tüm indirim haklarını saklı tutarak sunduğu QR kodla ödeme özelliği sayesinde fiziksel karta olan bağımlılığı ortadan kaldırıyor. Bakiye yükleme, abonman yükleme, HES kodu eşleştirmesi daha kolay bir hale geliyor. IOS işletim sisteminde NFC entegrasyonuyla TL ve abonman talimatı tanımlama işlemlerini yalnızca İstanbulkart’ı mobil cihaza okutarak gerçekleştirme imkânı sunuyor.

FİZİKSEL KARTA İHTİYAÇ DUYMADAN SEYAHAT İMKANI

İstanbulkart Mobil, fiziksel karta ihtiyaç duymadan bir cep telefonuyla kullanılabilecek. İşte İstanbulkart Mobill’in özellikleri:

“6 haneli tek şifre ile uygulamaya kolay giriş, parmak izi tanıma ve Face ID (yüz tanıma) özelliğiyle uygulamaya güvenli giriş, uygulamaya giriş yapmadan çevrimdışı QR kodla ödeme işlemi, fiziksel noktaya ihtiyaç duymadan İstanbulkart Mobil üzerinden TL ve abonman yükleme talimatı verme, vizeleme talimatı verme, android ve IOS işletim sisteminde TL-abonman yükleme ve vizeleme talimatının NFC özelliği ile tanımlanması, HES kodu eşleştirme, keşfet menüsüyle tüm ödeme ve yükleme noktalarını görüntüleyebilme, kampanya takibi, kampanyalara katılım ve ödül kazanımı.”

“HERKES ÜCRETSİZ OLARAK ULAŞABİLECEK”

İstanbulkart Mobil uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunan BELBİM AŞ Genel Müdürü Nihat Narin, şöyle konuştu:

“Akıllı Şehirler vizyonuyla teknolojiyi ön plana alan çalışmalarla İstanbulluların hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. İstanbul, bir yandan genişleyen coğrafyası, bir yandan artan nüfusu ile dünyanın sayılı mega kentleri arasındaki yerini çoktan aldı. 20 milyonluk bir nüfusa ev sahipliği yapan İstanbul’da akıllı şehirler vizyonuyla İstanbul halkının hayatını kolaylaştıracak yeni teknolojik çözümler geliştiriyoruz.”

İstanbulkart Mobil’in İstanbul halkının hizmet alması hususunda çok kıymetli bir teknolojik ürün olduğunu belirten Nihat Narin, “Ulaşım ödemelerini uçtan uca dijitalleştiren İstanbulkart Mobil’e dileyen herkes ücretsiz olarak erişebilecek ve güvenle kullanabilecek. İstanbulkart Mobil’i vatandaş odaklı bir mobil uygulama olarak hayata geçirdik. Arayüzünü daha kullanıcı dostu bir tasarımla yenilerken fonksiyonelliğini artırdık. Dijital kart özelliği sayesinde kullanıcılarımız ulaşım ödemelerini QR kod kullanarak kolayca yapabilir hale geldi. Üstelik QR kodla ödeme özelliğiyle tüm indirim haklarını saklı tutarak aktarmaları ve mesafe bazlı ücretlendirmeleri hesaplayan dünyanın ilk mobil ulaşım uygulaması oldu. IOS işletim sisteminde de aktif hale gelen NFC özelliğiyle TL yükleme ve abonman talimatlarını yalnızca İstanbulkartlarımızı telefonumuzun arkasına dokundurarak tanımlayabiliyoruz” dedi.

EN ÇOK İNDİRİLEN 5 FİNANS UYGULAMASI ARASINA GİRDİ

İstanbulkart Mobil 5 milyon İstanbullu tarafından indirilerek IOS ve Android uygulama marketlerinde en çok indirilen ilk 5 finans uygulaması arasına girdi. Kullanıcılar tarafından 500 bin dijital kart oluşturularak 5 milyon QR kodla geçiş işlemi gerçekleştirildi. Kullanıcı sayısının artış hızı ve günlük QR kodla yapılan geçiş ortalaması her geçen gün artmakta.


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