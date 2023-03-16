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İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU? İstanbul, Düzce, Ankara’da deprem mi oldu? Son depremler listesi

16.03.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da deprem mi oldu sorusu merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler listesi güncel olarak yayınlanıyor. 16 Mart'ta Bolu, Düzce, İstanbul, Ankara'nın da içerisinde olduğu birçok ilden hissedilen bir deprem meydana geldi. Peki, En son deprem ne zaman ve nerede oldu? İstanbul, Düzce, Ankara’da deprem mi oldu?

İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU? İstanbul, Düzce, Ankara’da deprem mi oldu? Son depremler listesi

İstanbul, Ankara, Bolu ve Düzce'de yaşayan vatandaşlar deprem mi oldusu sorusu ile ilgili son dakika açıklamasını araştırıyorlar. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kandilli Rasathaneis ise depremin şiddetini 4.7 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2023.03.16 13:58:02 40.8390 31.6448 19.7 -.- 1.9 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
2023.03.16 13:55:06 40.7960 31.5357 9.6 -.- 4.7 4.7 KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

istanbul-deprem-mi-oldu

2023.03.16 13:51:41 37.9612 36.1822 12.6 -.- 1.7 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.16 13:43:54 37.8267 36.4792 26.1 -.- 1.9 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.16 13:43:29 36.2212 36.0783 7.1 -.- 2.2 -.- TOYGARLI-(HATAY) İlksel
2023.03.16 13:34:23 37.8803 36.4438 12.8 -.- 1.4 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

UZMAN İSİMDEN AÇIKLAMA

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz Bolu'da meydana gelen depremin ardından "Bu tip depremler olağandır. Depremin olduğu yerde büyük bir deprem yaratacak fayların olmadığını görüyoruz. O nedenle büyük bir panik yaratacak durum söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. İlk verilen değerler biraz yanıltıcı olabiliyor ama büyük deprem oluşturma olasılığı yok." dedi.

Tüysüz açıklamasına "4.8 büyüklüğündeki bir deprem başka bir bölgeyi tetiklemez ancak arkasından 3.8 büyüklüğünde bir deprem gelebilir. Marmara ile depremin hiçbir alakası yok." sözleri ile devam etti.

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