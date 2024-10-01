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İstanbul'da ekmeğe dev zam kapıda! Fırınlar gizlice fiyatları artırdı... Fırıncılar Odası Başkanı tarih verdi!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
01.10.2024 09:45
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Un fiyatlarındaki artış nedeniyle İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam gelmesi konuşulmaya başlandı. Bazı ilçelerde 12.5 liradan satışa sunulan ekmek fiyatları için İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, fiyatın 15 lira olması için öneride bulundu.

İstanbul'da fırıncılar artan maliyetler nedeniyle zam tuşuna basmak istiyor. Bazı ilçelerde ekmek fiyatlarına gizli zam yapılırken, 200 gramlık ekmeğin 15 TL'ye çıkması olasılığı konuşuluyor.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, son dönemde un fiyatlarındaki ciddi artış nedeniyle 240 gram ekmeğin fiyatının 15 liraya çıkarılması için talepte bulunduklarını açıkladı.

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MALİYETLER YÜKSEK FIRINCI ZOR DURUMDA

Çetin, "620-650 liraya aldığımız 50 kilogramlık un çuvalı şu an 750-800 lira seviyelerine yükseldi" diyerek fırıncıların bu durumdan oldukça etkilendiğini belirtti. Artan maliyetler karşısında zor durumda kalan fırıncılar, ekmek fiyatlarının artmasını talep ediyor.

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BAZI İLÇELERDE ZAM YAPILDI BİLE

Beşiktaş, Kadıköy, Sarıyer ve Avcılar gibi bazı bölgelerde bazı fırınlar, resmi olarak açıklanan 10 lira yerine ekmeği 12,5 liraya satmaya başladı. Bu gayri resmi zam, ekmek fiyatlarının yüzde 25 oranında artmasına neden oldu.

Fırıncılar Odası Başkanı Çetin, bu durumun kontrolsüz bir şekilde yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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Ekmek fiyatlarındaki bu artış, vatandaşların bütçesini olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Özellikle düşük gelirli vatandaşlar, artan ekmek fiyatları nedeniyle daha fazla zorlanacak.

ZAM İÇİN TARİH VERDİ! YIL BAŞINI İŞARET ETTİ

Erdoğan Çetin, ekmeğin kilogram fiyatının şu anda 50 lira olduğunu ifade ederken, “Ancak bazı üyeler ekmeği 250 gram yapıp 12,5 liraya satmaya başladı. Bu gidişle yılbaşına kadar fiyat 15 liraya çıkacak. Maliyetler daha da yükselirse ekmek fiyatı daha da artabilir” dedi. Çetin ayrıca, ekmek fiyatlarındaki bu artışın halkı daha fazla Halk Ekmek’e yönlendirdiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Zam ekmek
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