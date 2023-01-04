FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul’da ekmeğe ‘gecikmeli’ zam! Ülke genelinde fiyat sabitleniyor

İstanbul’da ekmeğe ‘gecikmeli’ zam! Ülke genelinde fiyat sabitleniyor

04.01.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu. İstanbul ekmek fiyatları için Kasım ayında ülke genelinde uygulanan fiyatın gecikmeli olacak 1 Ocak’ta yansıtıldığını belirten Balcı, “Artık 5 lira olarak uygulanıyor. Ocak ayının 10'unda da Ankara'da 5 lira olarak uygulanacak" dedi.

İstanbul’da ekmeğe ‘gecikmeli’ zam! Ülke genelinde fiyat sabitleniyor

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara'daki federasyon binasında, yeni yıldaki ekmek fiyatlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Balcı, yeni yıl ile birlikte ekmeğin 7,5 lira bandına yükseleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kasım ayında ülke genelinde; Antalya, Kocaeli, Düzce, Balıkesir, Sakarya, Bursa, İzmir, Yalova ve Manisa'da uygulanan fiyat gecikmeli olarak İstanbul ilinde 1 Ocak'tan itibaren 5 lira olarak uygulanıyor. Ocak ayının 10'unda da Ankara'da 5 lira olarak uygulanacak. Dolayısı ile yeni yıla girmekle birlikte, asgari ücretin artması ile birlikte ekmek fiyatında ülke genelinde bir fiyat değişikliği kesinlikle söz konusu değil” dedi.

“Bugün geldiğimiz noktada ocak ayında ekmeğin kilogram fiyatı ülke genelinde 25 lira. Ocak ve şubatta yine aynı fiyatlarla devam edeceğiz” diyen Balcı, “Bugüne kadar bizim amacımız her gelen maliyet artışını direkt ekmeğe yansıtmak olmadı, bundan sonra da olmayacak. Onun için bizim dışımızda yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz. Gerçek olan bizim yapmış olduğumuz açıklamalardır" ifadelerini kullandı.

iStock-1330385224

'TARİFE DIŞI FİYAT UYGULAMASI YASAL DEĞİL'

Resmi tarifenin dışında herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmeyeceğini vurgulayan Balcı, "Resmi tarifenin dışında gram ve fiyatta ekmek satılması kesinlikle yasal değildir. Bunun cezai yaptırımları da son düzenleme ile ciddi anlamda arttı ve biz üyelerimizi genelge ile uyardık. Yani; resmi tarifede eğer 200 gram ekmek 5 lira yazıyorsa, 200 gram ekmek 5 liradan satılacak. Bunun dışında tarifede yazılmayan bir gram ve fiyat ile ekmeğin satılması söz konusu olamaz" diye konuştu.

Balcı, diğer ekmek çeşitlerindeki fiyat artışlarının ise fırınların maliyetleri üzerinden belirleneceğini söyleyerek, "Diğer çeşitlerinde, her işletme kendi maliyetini vatandaşın göreceği şekilde yazarak satışa arz ediyor. Çünkü her işletmede ekmek çeşitleri de farklılık arz ediyor. Önemli olan halkımızın alıp tüketmiş olduğu normal ekmek fiyatını belirlemek" ifadelerini kullandı.

iStock-1360252357

'BELEDİYELERİN ÜRETİM YAPMALARINA KARŞIYIZ'

Yerel yönetimlerin, özellikle de belediyelerin ekmek üzerinden siyaset yapmalarını doğru bulmadıklarını kaydeden Balcı, "Biz dar gelirli vatandaşa ucuz ekmek temini konusunda belediyelerin çalışma yapması konusuna karşı değiliz. Bu çok doğaldır ve bunun da taraftarıyız. Bu çalışmanın içerisinde fırıncı esnafı her zaman yer almıştır. Bunun örnekleri de var. Mesela Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek büfeleri koyarak orada fırıncı esnafının üretmiş olduğu aynı kalitedeki 5 liralık ekmeği 3 lira 75 kuruştan vatandaşa sunuyor. Aynı şekilde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekmek üretmeyerek Halk Ekmek Büfelerinde ekmeği 3 lira 75 kuruşa satıyor. Ama bakıyorsunuz asli görevlerini yapmayan belediyeler yeni ekmek tesisi açarak veya eskisi üzerinden, 'Biz de ekmeğe zam yok' diyor. Dar gelirli vatandaşı düşünen belediyeler fırıncı esnafının yaptığı işi yapmaktan ziyade su fiyatında gerekli kolaylığı sağlaması lazım. Biz üretim yapmalarına karşıyız. Üretim yapmalarını doğru bulmuyoruz" dedi. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Engelli maaşı, evde bakım pararı, 65 yaş aylığı! 4.336 TL oldu...Engelli maaşı, evde bakım pararı, 65 yaş aylığı! 4.336 TL oldu...
Emekli ve memurun zam oranı değişti! Erdoğan duyurduEmekli ve memurun zam oranı değişti! Erdoğan duyurdu
Bedelli askerlik ücreti 2023 için belli olduBedelli askerlik ücreti 2023 için belli oldu
Anahtar Kelimeler:
ekmek

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatları ile ilgili gündem yaratacak tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili gündem yaratacak tahmin!

Emekli ve memurlar dikkat! Zam oranı arttı...

Emekli ve memurlar dikkat! Zam oranı arttı...

İmamoğlu'ndan 'İşte kanıtı' diye paylaştı! 'Soylu'nun ihmalini kanıtladık, suç duyurusunda bulunacağız'

İmamoğlu'ndan 'İşte kanıtı' diye paylaştı! 'Soylu'nun ihmalini kanıtladık, suç duyurusunda bulunacağız'

Bakan Soylu telefon görüşmelerini tek tek açıkladı! "40 arama kaydı var"

Bakan Soylu telefon görüşmelerini tek tek açıkladı! "40 arama kaydı var"

Emekliye 2 bin TL ek ödeme! 17 Ocak'ta...

Emekliye 2 bin TL ek ödeme! 17 Ocak'ta...

Orta gelirliye konut projesi şartları belli oldu

Orta gelirliye konut projesi şartları belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.