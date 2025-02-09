İstanbul'da en yüksek kiraya sahip 15 mahalle belli oldu! Bakın asgari ücretin kaç katı...

Kiracı ile ev sahibi arasında kira fiyatları nedeniyle tartışmalar yaşanırken, özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok il ve ilçede yüksek kiralar kiracının belini bükmeye devam ediyor.

İstanbul'da kiralar ise rekor seviyeye ulaştı. 2025 yılında asgari ücretin 22 bin lira olarak belirlenmesiyle birlikte, İstanbul'da en yüksek kiralara sahip mahalleler de belli oldu.

NEREDEYSE ASGARİ ÜCRETİN 4 KATI

İstanbul'da yaşamanın maliyeti giderek artarken lüks semtlerde kiralar da iyice arttı. Endeksa verilerine göre, İstanbul’da 100 metrekarelik daire kiralarının en yüksek olduğu 15 mahalle şu şekilde sıralandı: