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İstanbul'da en yüksek kiraya sahip 15 mahalle belli oldu! Bakın asgari ücretin kaç katı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
09.02.2025 19:05
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Yeni yıllar birlikte ve asgari ücretin yükselmesiyle kiralar da her geçen gün artmaya devam etti. Özellikle İstanbul'da kiralar rekor seviyeleri gördü. Endeksa verilerine göre, İstanbul’da 100 metrekarelik daire kiralarının en yüksek olduğu 15 mahalle belli oldu.

İstanbul'da en yüksek kiraya sahip 15 mahalle belli oldu! Bakın asgari ücretin kaç katı...

Kiracı ile ev sahibi arasında kira fiyatları nedeniyle tartışmalar yaşanırken, özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok il ve ilçede yüksek kiralar kiracının belini bükmeye devam ediyor.

son-bir-yilda-istanbul-da-kirala

İstanbul'da kiralar ise rekor seviyeye ulaştı. 2025 yılında asgari ücretin 22 bin lira olarak belirlenmesiyle birlikte, İstanbul'da en yüksek kiralara sahip mahalleler de belli oldu.

NEREDEYSE ASGARİ ÜCRETİN 4 KATI

İstanbul'da yaşamanın maliyeti giderek artarken lüks semtlerde kiralar da iyice arttı. Endeksa verilerine göre, İstanbul’da 100 metrekarelik daire kiralarının en yüksek olduğu 15 mahalle şu şekilde sıralandı:

  1. Bebek (Beşiktaş) – 75.500 TL
  2. Nisbetiye (Beşiktaş) – 69.000 TL
  3. Ömerli (Çekmeköy) – 67.900 TL
  4. Sırapınar (Çekmeköy) – 67.600 TL
  5. Caddebostan (Kadıköy) – 67.000 TL
  6. Uskumruköy (Sarıyer) – 64.900 TL
  7. Şahkulu (Beyoğlu) – 64.500 TL
  8. Kuruçeşme (Beşiktaş) – 64.300 TL
  9. Etiler (Beşiktaş) – 64.100 TL
  10. Ayazağa (Sarıyer) – 63.200 TL
  11. Fenerbahçe (Kadıköy) – 62.600 TL
  12. Levent (Beşiktaş) – 62.000 TL
  13. Arnavutköy (Beşiktaş) – 62.000 TL
  14. Suadiye (Kadıköy) – 61.200 TL
  15. Vişnezade (Beşiktaş) – 60.500 TL

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kira
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