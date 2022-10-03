İstanbul’da enflasyon ikiye katlandı! Ürünlere yüzde 200 zam

Türkiye'de artan dolar kuru ve hayat pahalılığı nedeniyle ürünlerin fiyatlarında artış yaşanmaya devam ediyor. İTO verilerine göre, İstanbul'da toptan fiyatlar eylül ayında yıllık bazda yüzde 107.42 oranında arttı. Bu oran en son Aralık 1997'de 102.83 ölçüldü.

YÜZDE 200 ZAM

Bazı ürünlerde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 200 zamlanmış durumda. Ekonomistler devam eden enflasyon nedeniyle Temmuz'da asgari ücrete yapılan zammın kısa sürede işlevsiz kalacağını belirtiyor.

"MAAŞ ARTIRMAK YETERSİZ KALIR"

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre Tüketicileri Koruma Dernekleri Federasyonu Başkanı Aziz Koçal, “Elbetteki tüketicilerin ücretleri enflasyon oranının üstünde artırılmalı. Ancak kira, elektrik, doğalgaz ve akaryakıttaki zamlara çare bulmadan maaş artırmak yetersiz kalır” dedi.

