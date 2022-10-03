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İstanbul’da enflasyon ikiye katlandı! Ürünlere yüzde 200 zam

03.10.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da enflasyon verileri geçtiğimiz gün açıklandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre eylül ayında enflasyon yüzde 107.42 oldu. Bu oran en son Aralık 1997'de 102.83 ölçülmüştü. Öte yandan bazı ürünlere geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 200 zam yapılmış durumda...

İstanbul’da enflasyon ikiye katlandı! Ürünlere yüzde 200 zam

Türkiye'de artan dolar kuru ve hayat pahalılığı nedeniyle ürünlerin fiyatlarında artış yaşanmaya devam ediyor. İTO verilerine göre, İstanbul'da toptan fiyatlar eylül ayında yıllık bazda yüzde 107.42 oranında arttı. Bu oran en son Aralık 1997'de 102.83 ölçüldü.

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YÜZDE 200 ZAM

Bazı ürünlerde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 200 zamlanmış durumda. Ekonomistler devam eden enflasyon nedeniyle Temmuz'da asgari ücrete yapılan zammın kısa sürede işlevsiz kalacağını belirtiyor.

İstanbul’un enflasyonu ikiye katlandı! Artış yüzde 107…İstanbul’un enflasyonu ikiye katlandı! Artış yüzde 107…

"MAAŞ ARTIRMAK YETERSİZ KALIR"

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre Tüketicileri Koruma Dernekleri Federasyonu Başkanı Aziz Koçal, “Elbetteki tüketicilerin ücretleri enflasyon oranının üstünde artırılmalı. Ancak kira, elektrik, doğalgaz ve akaryakıttaki zamlara çare bulmadan maaş artırmak yetersiz kalır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon İstanbul
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