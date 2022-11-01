İstanbul'da enflasyonunda yeni zirve! Yüzde 108'i aştı

İstanbul'un enflasyonunda zirve Kasım ayında da sürdü. Perakende fiyatlar yıllık bazda yüzde 108,77 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre ekim ayında; İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,96, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 5,89 oranında arttı.

Yıllık bazda Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 108,77, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 104,21 artış kaydetti.

Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; giyim harcamalarında yüzde 7,98, ev eşyası harcamalarında yüzde 6,95, gıda harcamalarında yüzde 5,54, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 2,97, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2,64, diğer harcamalarda yüzde 0,84, konut harcamalarında yüzde 0,31, ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda yüzde 0,23 artış izlendi.

Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 24,53, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4,64, mensucat grubunda yüzde 3,37, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,21, inşaat malzemeleri Grubunda yüzde 0,83 artış, kimyevi maddeler grubunda yüzde -4,29, madenler grubunda yüzde -0,03, azalış izlendi.

