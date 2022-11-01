FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul'da enflasyonunda yeni zirve! Yüzde 108'i aştı

İstanbul'da enflasyonunda yeni zirve! Yüzde 108'i aştı

01.11.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK'in 3 Kasım'da açıklayacağı enflasyon rakamları öncesinde İTO Ağustos ayına ilişkin perakende ve toptan eşya fiyat endekslerini yayımladı. Buna göre, İstanbul'da fiyatlar Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 108,8, toptan eşya fiyatları da ise yüzde 104,21 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da enflasyonunda yeni zirve! Yüzde 108'i aştı

İstanbul'un enflasyonunda zirve Kasım ayında da sürdü. Perakende fiyatlar yıllık bazda yüzde 108,77 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre ekim ayında; İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,96, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 5,89 oranında arttı.

Yıllık bazda Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 108,77, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 104,21 artış kaydetti.

Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; giyim harcamalarında yüzde 7,98, ev eşyası harcamalarında yüzde 6,95, gıda harcamalarında yüzde 5,54, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 2,97, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2,64, diğer harcamalarda yüzde 0,84, konut harcamalarında yüzde 0,31, ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda yüzde 0,23 artış izlendi.

Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 24,53, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4,64, mensucat grubunda yüzde 3,37, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,21, inşaat malzemeleri Grubunda yüzde 0,83 artış, kimyevi maddeler grubunda yüzde -4,29, madenler grubunda yüzde -0,03, azalış izlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zamlı yeni promosyon tablosu için gözler bankalarda! Zamlı yeni promosyon tablosu için gözler bankalarda!
Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyorPromosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor
Akaryakıta ‘İtalya’ zammı! Motorinden sonra...Akaryakıta ‘İtalya’ zammı! Motorinden sonra...
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon tüik

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar

Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar

Kredi kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı yapıldı…

Kredi kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı yapıldı…

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

Uzman isim TOGG için fiyat verdi! 'İçten yanmalı araçlarla...'

Uzman isim TOGG için fiyat verdi! 'İçten yanmalı araçlarla...'

Alışverişte her şey değişiyor, o indirimlerin sonu geliyor! Artık yasak

Alışverişte her şey değişiyor, o indirimlerin sonu geliyor! Artık yasak

EYT'de SGK detayı: Bu belgeye dikkat!

EYT'de SGK detayı: Bu belgeye dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.