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İstanbul'da esnek çalışma ve mesai saatleri ile ilgili kritik toplantı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.11.2020 12:13 | Son Güncelleme

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında yarın video konferans yöntemi ile erken mesai ve esnek çalışma ile ilgili toplantı yapacak .

İstanbul'da esnek çalışma ve mesai saatleri ile ilgili kritik toplantı

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında yarın video konferans yöntemi ile toplanacak.

Toplantıda, corona virüs salgını ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile birlikte; sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin değerlendirileceği öğrenildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınacak kararların, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yine yarın basın açıklamasıyla duyurulacağı belirtildi.

KAYNAK:DHA

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