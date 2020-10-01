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İstanbul'da fiyatlar eylül'de yüzde 1,47 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.10.2020 12:13 | Son Güncelleme

İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,47, toptan fiyatlar yüzde 2,62 arttı.

İstanbul'da fiyatlar eylül'de yüzde 1,47 arttı

İstanbul'da Eylül ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre %1.47 artarken, kültür ve eğitim yüzde 8.84, giyim yüzde 2, gıda yüzde 1.26 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre Eylül'de perakende fiyatlar bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 11.66 arttı, toptan fiyatlardaki artış yüzde 13.4 oldu.

Eylül'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 8.84, giyim harcamalarında yüzde 1.99, diğer harcamalar grubunda yüzde 1.85, ev eşyası harcamalarında yüzde 1.67, gıda harcamalarında yüzde 1.26, sağlık ve kişisel bakımda %0,81, konutta yüzde 0.56 artış yaşandı. Eylül'de ulaştırma ve haberleşme harcamalarında ise yüzde 0.99 azalış görüldü.

Veriler enflasyon verisi için özellikle alt kalemler bazında önemli bir öncü gösterge olarak takip ediliyor.

TÜİK Eylül ayı verisini 5 Ekim saat 10:00'da açıklayacak.

Reuters'ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Eylül'de aylık yüzde 1.35 artış göstermesi bekleniyor.

KAYNAK:REUTERS

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