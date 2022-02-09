İstanbul'da halk ekmeğe yüzde 100 zam

İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından halk ekmeğine zam yapılacağı iddia edildi.

Buna göre 250 gram olarak 1,5 tl’den satılan halk ekmeğinin 11 şubat 2022 tarihinden itibaren 2,50 TL'den satılacağı ifade edildi.

İBB'ye bağlı Halk Ekmek A.Ş Yönetimi Kurulu Başkanı Vekili Özgen Nama fabrikaya gelen elektrik faturasının eylül ayına göre neredeyse 3 kat arttığını paylaştı.

"4 AYDIR ZAM YAPMADIK ARTIK DAYANAMIYORUZ"

Özgen Nama Kartal Halk Ekmek Fabrikası'nın faturasını da sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kartal Halk Ekmek fabrikasının da faturalarını halkımızın takdirlerine sunuyorum, İşte, Eylül-Ocak faturalarının arasındaki o korkunç fark! Tüm maliyetlerimiz 3 katına çıktı, İBB 4 aydır 2 lira olması gereken ekmeğe zam yapmamak için çok direndi. Artık dayanamıyoruz! #ElektrikZammı" ifadelerini kullandı.

Nama'nın paylaştığı fatura Kartal Halk Ekmek Fabrikası'nın 2021'in Eylül ayında 211 bin 386 olan faturasının, 2022 Şubat ayında 570 bin 933 liraya çıktığı görülüyor.



