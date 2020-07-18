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İstanbul'da İETT otobüs, metrobüs, metro annelere ulaşım ücretsiz mi? iBB'de annelere bedava ulaşım ne zaman başlayacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.07.2020 07:49 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir seçim vaadini daha hayata geçirmeyi planladı. İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro annelere ulaşım ücretsiz mi? Hangi annelere toplu taşıma ücretsiz olacak, bedava ulaşımdan hangi anneler faydalanacak? Annelere bedava ulaşım ne zaman başlayacak? Metro, metrobüs, tramvay, otobüs ücretsiz mi olacak? İşte son dakika İBB kararı ile ücretsiz ulaşım hakkı...

İstanbul'da İETT otobüs, metrobüs, metro annelere ulaşım ücretsiz mi? iBB'de annelere bedava ulaşım ne zaman başlayacak?

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün başkan Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadlerinden birisi de çocuklu annlerin ücretsiz seyahat hakkıydı. Konu geçtiğimiz Ocak ayında tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis oturumunda gündeme getirerek annelere ücretsiz ulaşım kartı teklifi görüşülmüştü.

İstanbul'da İETT otobüs, metrobüs, metro annelere ulaşım ücretsiz mi?

İBB Meclisi'nde konunun gündeme gelmesiyle birlikte ücretsiz seyahat hakkı olacak olan anneler, annelere ücretsiz ulaşım ne zaman başlayacak, anneler İETT'de ne zaman bedava seyahat edecek, kaç yaşında çocuğu olanlar bedava seyahat edecek gibi sorularla neredeyse bir yıldır internet üzerinden araştırmalar yapıyordu.

4 Yaşından küçük çocuğu olan annelere bedava ulaşım ne zaman başlayacak?

İBB Meclisi'nde görüşülen teklif, AK Parti-MHP grubunun çoğunlukta olduğu ve Sayıştay'dan olumlu görüş alınması şartı ile annelere ücretsiz kart verilmesi teklifi uygun bulunmuştu.Bu gelişmeyle annelere bedava ulaşım hakkı için İBB yönetimi Sayıştay Başkanlığına yazı gönderdi. Ücretsiz ulaşım hakkı için 4 yaşında ve daha küçük çocuğu olan anneler Sayıştay'dan gelecek kararı bekliyordu. 4 Yaşından küçük çocuğu olan annelere bedava ulaşım ne zaman başlayacak sorularıyla merakla bekleyen anneler için Sayıştaydan cevap geldi. Sayıştay'dan gelen görüş yazısında kamu kurum ya da kuruluşlarına istişari mahiyette bir görüş bildirme görevlerinin bulunmadığı, bu konuda görüş verilemeyeceği bildirildi. Peki İstanbul'da çocuklu annelere bedava ulaşım ne zaman başlayacak? Bebekli annlere ücretsiz seyahat kartı mı verilecek? Bebekli annelere toplu taşıma ücretsiz olacak mı? İşte son dakika İBB çocuklu anneler için alınan ücretsiz kart kararı...

İETT bebekli annlere ucretsiz seyahat kartı mı verecek, çocuklu annelere bedava toplu taşıma hakkı nasıl verilecek?

4 Yaş altı çocuğu olan annelerin ücretsiz seyahat hakkı için İBB meclisi ücretsiz seyahat kartı verecek. Bu kartla birlikte 4 yaş oltı çocuğu olan anneler; metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve vapurlarda ücretsiz seyahat edebilecek. Çocuklu anelere ücretsiz akbili ne zaman verilecek sorusunun cevabı henüz İBB tarafından açıklanmış değil.

4 Yaş ve altında çocuğu olan annlerin bedava ulaşım hakkını belediye karşılayacak!

İBB yönetimi Sayıştay yazısının sonrasında konu 17 Temmuz tarihli meclis oturumuna geldi. İlgili komisyonlar tarafından hazırlanan raporda, 4 yaş ve altında olan çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı verilmesi ve toplu taşıma kuruluşlarının ücretsiz taşıma nedeniyle uğradıkları kayıpların belediye bütçesinden karşılanması Sayıştay kanununda belirtilen usulün belediye yönetimi tarafından izlenmesi kaydıyla uygun bulundu. Karar oybirliği ile kabul edildi.

Çocuklu anneler ücretsiz seyahat kartını nasıl alacak, annelerin bedava akbil başvurusu nasıl olacak?

İBB'nin aldığı kararla İstanbul'da bedava otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapura binerek, ücretsiz ulaşım sağlayacak anneler şimdi de çocuklu annelere toplu taşıma araçları ücretsiz seyahat kartı nasıl ve nereden alınır araştırmaları yapmaya başladı.
4 yaş ve altında çocuğu olan ve bebekli anneler bedava ulaşım hakkı için İETT merkezlerinden kimlikleriyle başvuru yaparak, çocukluk anne ücretsiz akbilini alabilecekler.

Başvurular online İBB web sayfasından yapılacağı gibi aşağıdaki linkte bulunan beyaz masadan da gerçekleşebilir. Çocuklu annelere ücretsiz akbil başvurusu için gerekli evraklar arasında sadece bir adet son altı ayda çekilmiş fotoğraf ve üzerinde T.C.K.N olan kimlik bir de bebeğinizin kimliğinin olması yeterli olacaktır.

BEBEKLİ ANNELER ÜCRETSİZ KART TALEBİ BAŞVURUSU

Online yapılan başvurularda kartınız o hafta içerisinde PTT kargo ile belirttiğiniz adrese gönderilecek, beyaz masa merkezlerinden yaptığınız kart ise 5 -10 dakika sonra size teslim edilecektir. Çocuklu annelere ücretsiz akbil başvurusu için henüz işlemler tamamlanmadı. Bu noktada yukarıda paylaştığımız ücretsiz seyahat kartların çeşitlerini kontrol ederek, çocuklu anneler için bedava ulaşım hakkı kart başvurusu eklendiğinde başvuru yapabileceksiniz. Başvuru esnasında bir kereye mahsus 10 TL kart ücreti ödenir, sonraki seyahatlerin hepsinde ulaşım 4 yaş ve altı çocuğu olan annelere ücretsiz olacaktır. Çocuklu anneler bedava ulaşım akbili kaybolduğunda İBB'nin belirlediği tutar karşılığında ödeme yaparak tekrar, bebekli anneler bedava toplu taşıma akbilini alabileceksiniz.

ÇOCUKLU ANNELERE BEDAVA ULAŞIM KARTI VERİLEN MERKEZLER LİSTESİ

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