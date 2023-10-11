İstanbul'da İspark'a zam geldi! İşte yeni otopark ücretleri

,İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı üçüncü oturumu İBB Saraçhane binasında gerçekleştirildi. İBB tarafından Eylül ayında meclise sunulan İSPARK zam talebini içeren teklif ve 3 Metro projesi için dış borçlanma teklifleri ilgili komisyonlarda incelendi. Komisyonlar tarafından görüşülen teklif İBB meclisinde oy birliğiyle kabul edildi. Kabul edilen teklifler neticesinde İstanbul'da İSPARK ücretlerine yüzde 55 ile 57 arasında zam yapıldı. 3 Metro projesi için dış borçlanma tekliflerinin kabul edilmesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesine toplam 688 milyon Euro borçlanma yetkisi verildi. İBB Meclisi'nde Temmuz ayında İspark ücretlerine yüzde 18 oranında zam yapılmıştı.

İSPARK OTOPARK ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ

Aralarında; Üsküdar, Fatih, Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy, Şişli, Ataşehir, Beykoz, Bakırköy, Bayrampaşa, Güngören, Bahçelievler, Eyüpsultan, Kartal, Maltepe, Kağıthane, Tuzla, Pendik, Zeytinburnu, Ümraniye ve Sarıyer'in de bulunduğu 21 ilçede 1 saate kadar olan otopark ücreti 33 liradan 52 liraya yükseltildi. Aynı ilçelerde, 2 saate kadar olan otopark ücreti 42 liradan 66 liraya, 4 saate kadar olan ücret 47 liradan 73 liraya, 8 saate kadar olan ücret 65 liradan 101 liraya, 12 saate kadar olan ücret 86 liradan 134 liraya, 24 saate kadar olan ücret ise 130 liradan 202 liraya ulaştı. Bağcılar, Arnavutköy, Avcılar, Adalar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Çekmeköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli, Şile ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde ise 23 lira olan 1 saatlik park ücreti 36 liraya yükseltildi. Bu ilçelerde de, 2 saate kadar olan ücret 33 liradan 52 liraya, 4 saate kadar olan ücret 37 liradan 58 liraya, 8 saate kadar olan ücret 47 liradan 73 liraya, 12 saate kadar olan ücret 72 liradan 95 liraya, 24 saate kadar olan ücret ise 94 liradan 146 liraya yükseldi. Yol üstü otoparklarında ise, birinci ve ikinci bölgede 1 saate kadar olan ücret 33 liradan 52 liraya, 2 saate kadar olan ücret 42 liradan 66 liraya, günlük park ücreti 94 liradan 146 liraya, sonraki her saat başı ücreti ise 14 liradan 22 liraya çıkarıldı. Üçüncü bölgede ise 1 saatlik ücret 36 lira, 1-2 saatlik ücret 52 lira, günlük ücret 124 lira oldu.

ORMANLARA GİRİŞ ÜCRETİ DE ZAMLANDI

Orman, koru ve mesire alalarına giriş-çıkış ücretlerine de tekrar zam geldi. Otomobiller için giriş-çıkış ücreti 67 liradan 104 liraya yükselirken, minibüs-kamyonet-panelvan için 192 lira olan ücret 298 liraya, midibüs için 388 lira olan ücret 524 liraya, otobüs-kamyon için 677 lira olan ücret Bin 50 liraya, motosiklet için 44 lira olan ücret de 69 liraya yükseltildi. Yıllık bisiklet kiralama ücreti ise 574 lira oldu.

METRO İNŞAATLARI İÇİN 688 MİLYON EURO BORÇLANMA YETKİSİ VERİLDİ

Eylül ayı meclis toplantılarında görüşülmek için Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen teklifler meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Tekliflerin kabul edilmesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesine Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro projesi için 225 milyon Euro, Mahmutbey-Bahçeşehir Metro projesi için 305 Milyon Euro, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro projesi için 158 Milyon Euro olmak üzere toplam 688 Milyon Euro dış borçlanma izni verildi. (DHA)

